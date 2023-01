Mr. Traffic 2.1 apporte des costumes, des missions et des changements de gameplay

Mr Traffic est un jeu gratuit, donc foncez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android !

L'autre bonne nouvelle concerne les vies ajoutées à Mr Traffic. Si vous regardez une publicité, vous obtenez 3 vies. Mieux, un achat in-app vous donne des vies infinies et supprime les publicités pour toujours. Enfin, les joueurs ont désormais la possibilité d'arrêter le temps avec une nouvelle capacité qui permet de respirer un coup avant d'agir. Les nouveautés de la saison 02 "Collection de printemps" :

Le studio Dumpling Design nous propose ainsi de nouveaux costumes, des missions, des succès, la possibilité de défier ses amis sur le Game Center, un nouveau changement pour les achats et les publicités dans l'application, ainsi que des changements sur le gameplay en lui-même. C'est une excellente nouvelle pour ce jeu casual que nous adorons à la rédaction. Simple, accessible mais prenant, Mr Traffic est un formidable passe-temps. Regardez la bande-annonce de Mr Traffic ci-dessous :

À la fin du mois dernier, Dumpling Design sortait l'énorme mise à jour 2.0 de Mr Traffic , le studio s'étant fait connaître avec Dashy Crashy. Cette nouvelle version apportait un rééquilibrage de la difficulté, des costumes de saison ou encore des changements dans la monétisation. Cette fois, nous accueillons la mise à jour 2.1 qui semble finalement encore plus importante avec des tonnes de nouveautés.

