L'excellent Mr Traffic se réinvente en version 2.0 !

Mr Traffic du studio Dumpling Design à qui l'on doit un certain Dashy Crashy, a été lancé gratuitement sur iOS plus tôt cette année, avec une version Android publiée une semaine plus tard. Depuis son lancement, Mr Traffic a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, des changements cosmétiques, et plus encore. Ce week-end marquait l'arrivée de la mise à jour 2.0 de Mr Traffic, une évolution majeure apportant des modifications au système de progression, des costumes à collectionner sur le thème de Noël, un achat Lucky Box, ou encore des changements de gameplay pour simplifier certains aspects.

Mr. Traffic 2.0

Les développeurs ont retravaillé le jeu pour le rendre plus simple, plus rapide et encore plus arcade, notamment à la faveur d'une progression plus équitable. Pour cela, l'équipe a retiré les pièces de monnaie, et supprime toute la publicité en cas d'achat in-app, quelqu'il soit. Ils ont également repensé le trafic afin qu'il soit plus détendu et plus cohérent.



D'autres changements incluent le trafic spécial (sports, camions et taxis) qui apportent des problèmes à différentes vitesses. Le compteur de temps mort a été supprimé et les compétences de costumes ont été désactivées pour rendre les choses moins complexes.

Voici les nouveautés de Mr Traffic 2.0 :

Le trafic est plus détendu et cohérent prenez votre temps !

Trafic spécial : SPORTS (rapide !), TRUCKS (lent !), TAXIS (impatient !)

Progression plus simple et plus équitable (suppression des pièces et des publicités).

Jouez pour débloquer des trucs : accomplissez des succès pour "révéler" des costumes à débloquer.

Ajout d'un achat Lucky Box à l'écran des costumes (permet de ne pas les débloquer).

Ajout d'un bouton dédié au Game Center (remplace "Jobs")

Désactivation du compteur et de la fonction " Temps mort " (inutile).

Désactivation de la fonction "Compétences du costume" (trop complexe).

Mise à jour de l'interface utilisateur

Pour mémoire, Mr Traffic vous place dans la peau d'un agent de circulation qui gère le trafic en tapotant sur les voitures pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident. Bien évidemment, tout le monde ne roule pas paisiblement et il se passe souvent des choses délirantes. Sans oublier la possibilité de récupérer des bonus "hors du commun".



Regardez le trailer vidéo :

Mr Traffic est un jeu gratuit qui devrait plaire à un grand nombre de joueurs, entre Crossy Roads et feu Airport mania. Vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Avez-vous déjà joué à Dashy Crashy ou Mr Traffic de Dumpling Design ?

Télécharger le jeu gratuit Mr. Traffic