Halfbrick annonce Dan the Man 2 et le retour de Age of Zombies et Fish Out of Water

La mode est bien aux évènements numériques, les fameux showcases, organisées par les éditeurs eux-mêmes. Cette fois, c'est le studio australien Halbrick qui vient de diffuser son Halfbrick Beyond Showcase. La présentation était courte, mais intense avec annonces très intéressantes. Outre les jeux mobiles, Halfbrick travaille sur les jeux VR et l'animation. Sur le front de la réalité virtuelle, ils ont annoncé Fruit Ninja VR 2 et Thrill of the Fight 2. Du côté des dessins animés, les fans retrouveront un nouvelle série Jetpack Joyride et la suite de la série Dan the Man. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les jeux mobiles avec trois titres à venir.

Dan The Man 2 annoncé

Les gars de Halfbrick ont annoncé le retour de deux jeux classiques ainsi qu'une suite très demandée. Cette dernière n'est autre que Dan the Man 2, comme vous pouvez le voir en vidéo :

On sent que les développeurs ont voulu conserver l'essence de Dan The Man, tout en apportant de nouvelles mécaniques de gameplay.

Deux classiques bientôt de retour

En ce qui concerne les deux jeux qui reviennent, le premier est l'un des grands succès qui ont fait connaître Halfbrick et c'est aussi l'aventure originale de Barry Steakfries, qui est devenu la mascotte d'Halfbrick et la vedette de nombreux autres titres. Oui, c'est l'excellent Age of Zombies que l'on trouvait souvent dans notre rubrique "bons plans".

Vient ensuite Fish Out of Water, un jeu de pêche au gros qui se démarque de ses concurrents grâce à surplus de profondeur et beaucoup plus de personnalité. Si il est difficile de déterminer à quel moment ils ont quitté l'App Store, Halfbrick mentionne qu'ils ont tous été reconstruits à partir d'un nouveau moteur graphique et qu'ils arriveront cette année.

Du côté de Dan the Man 2, la fenêtre de sortie est un peu plus spécifique, à savoir l'été 2023. En attendant, vous pouvez jouer au premier Dan The Man :

Télécharger le jeu gratuit Dan The Man