GoldenEye 007 passe de la N64 à la Xbox et Nintendo Switch

L'un des jeux Nintendo 64 les plus célèbres va réaliser le grand saut, plus de vingt cinq ans après sa sortie. Il s'agit de GoldenEye 007 qui s'apprête à débarquer dans le pack d'extension du Switch Online. En septembre dernier, Nintendo a révélé que GoldenEye 007 allait arriver sur le service, l'évènement a désormais une date, le 27 janvier. Le jeu avait également été présenté par Microsoft pour les Xbox.

Le retour du GoldenEye 007

Les abonnés au service d'abonnement de Nintendo n'ont pas l'habitude de voir des titres sous licence, mais GoldenEye 007 est un jeu que de nombreux fans ont toujours dans le coeur. Bien que l'on ne connaisse pas encore la qualité du remake (la vidéo présente un jeu assez similaire), espérons que le jeu de tir à à la première personne de Rare sera une belle surprise. Si le jeu a cartonné, il possédait tout de même quelques défauts comme un framerate pas toujours stable et un gameplay capricieux.



De ce que l'on sait, la version 2023 nous arrivera avec un mode écran large et le multijoueur en ligne. Ainsi, vous n'aurez pas nécessairement besoin de vous entasser autour du même écran pour affronter vos amis dans un match à mort en écran partagé.

Rare proposera également une version "recréée" de GoldenEye 007 sur les consoles Xbox ce vendredi, avec prise en charge du double stick analogique, résolution 4K et "taux de rafraîchissement constant". Curieusement, il n'y a pas de multijoueur en ligne sur la version Xbox, mais un support pour l'écran partagé à quatre joueurs. Vous pourrez y accéder via le Xbox Game Pass. Les propriétaires de la collection Rare Replay peuvent télécharger GoldenEye 007 sur leur Xbox One ou Xbox Series X/S sans frais supplémentaires.



À quand un portage sur iOS et Android ???



Voici la vidéo trailer pour patienter :