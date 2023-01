Apple fabrique désormais des composants d'AirPods en Inde

Ce n'est plus un secret, Apple a l'intention de diversifier ses chaînes de production qui sont majoritairement situées dans un seul et même pays, la Chine. Depuis quelques jours, il paraîtrait que la création de composants pour AirPods soit en route.

La création de composants AirPods en Inde a débuté

Apple ne s'en cache plus depuis un petit bout de temps, il est nécessaire de réduire son indépendance envers la Chine en ce qui concerne les chaînes de production. C'est pour cette raison que la marque a grandement accéléré le développement de ses infrastructures ailleurs et donc en Inde.



D'après les récentes infos de Bloomberg, le fournisseur indien d'Apple connu sous le nom de Jabil commence à fabriquer des boîtiers d'AirPods. En octobre dernier, la pomme demandait à ses fournisseurs de transférer certaines chaînes de production pour AirPods et Beats de la Chine vers l'Inde.

Il semblerait que ce soit officiellement la première fois qu'un fournisseur indien s'occupe de composants qui ne sont pas liés à l'iPhone. À l'avenir, la production d'iPad devrait également faire le voyage.



En agissant ainsi, Apple reprend un peu de pouvoir et de contrôle sur sa marchandise. En fin d'année dernière, les strictes restrictions COVID mises en place par le gouvernement chinois avaient fortement impacté les ventes d'Apple et causé des pénuries d'iPhone un peu partout à travers le monde.



Une situation embarrassante qui ne devrait plus se reproduire à l'avenir même si la délocalisation risque de prendre encore de nombreuses années.