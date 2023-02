Rumeur : de nouvelles couleurs à venir pour les Beats Fit Pro ?

Disponibles depuis novembre 2021, les Beats Fit Pro rencontrent énormément de succès auprès des consommateurs qui cherchent un véritable allié pour leurs séances de sport. Apple connaît l'importance de ce type d'écouteurs et c'est pour cela que l'entreprise propose parfois de nouvelles stratégies pour dynamiser les ventes !

Des nouvelles couleurs à venir ?

Selon le leaker @Jioriku, Apple devrait bientôt annoncer de nouvelles couleurs pour les Beats Fit Pro, cette information semble se confirmer quand on regarde les références de plusieurs sites web de revendeurs de produits Apple en Europe.

La firme de Cupertino aurait pour objectif d'apporter un vent de fraîcheur à ses écouteurs sans fil dédiés aux sportifs, au lieu de lancer une nouvelle génération, Apple privilégierait l'arrivée de 3 nouvelles couleurs.



Parmi ces nouveaux coloris, on retrouverait le bleu maré, le rose corail et le volt jaune. À l'heure actuelle, les Beats Fit Pro sont exclusivement disponibles en noir, blanc, vert cendré et violet pop. On peut aussi y ajouter une version spéciale Kim Kardashian couleur beige.

Image by MacRumors

Les Beats Fit Pro profitent de tout le savoir-faire d'Apple avec l'appairage ultra-facile, une qualité sonore premium et une longue liste de fonctionnalités dont la fameuse réduction de bruit active. Voici la liste non exhaustive des qualités des Fit Pro 2022 :

Un mode réduction active de bruit (ANC)

Un mode Transparence

Appairage simplissime

Partage audio

Siri

Autonomie de 7 heures et 24 heures avec le boîtier de charge

Audio Spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Une résistance à l'eau et à la transpiration (classés IPX4)

Deux micros beamforming pour les appels

Support de la fonction "Localiser"

Une compatibilité Android

Quand est-ce que les nouvelles couleurs sont disponibles ?

D'après le leaker à l'origine de cette découverte, il est difficile de pronostiquer une date exacte de disponibilité, toutefois on peut espérer une arrivée des nouveaux coloris dans quelques semaines au grand maximum. Les revendeurs semblent prêts pour introduire les nouvelles couleurs sur leur site, preuve qu'Apple leur a donné des instructions et que la réception des stocks dans les entrepôts logistiques est probablement déjà en cours.



En ce qui concerne le tarif, les coloris bleu maré, rose corail et volt jaune devraient être commercialisés au même tarif, soit 249,95€. Apple ne profite jamais de l’apparition de nouvelles couleurs pour augmenter ses prix, en général cela arrive que quand il y a le lancement d'une nouvelle génération.