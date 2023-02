Les Beats Fit Pro se déclinent en 3 nouvelles couleurs : rose, jaune et bleu

Les écouteurs sans fil Beats Fit Pro ont été lancés à la fin de l'année 2021, mais ils restent certainement la meilleure option de la société appartenant à Apple en 2023.



Pour rester dans le coup, Beats ajoute trois nouvelles couleurs pour son accessoire à destination des sportifs : rose corail, jaune volt et bleu marée. Ces nouvelles teintes rejoignent le noir, le blanc, le violet pierre et le gris sauge dans la gamme de l'entreprise.

Beats Fit Pro 2023

Depuis leur arrivée, les Beats Fit Pro cartonne grâce à un rapport qualité / prix imbattable. Vous bénéficiez de toute la commodité des AirPods Pro d'Apple dans un design plus confortable, et un prix plus doux. Cela inclut le Siri mains libres, l'égaliseur adaptatif, l'audio spatial et l'appairage rapide. Mieux, les Beats Fit Pro offrent également une bonne réduction du bruit et des basses percutantes, idéal pour faire sa séance. Seul inconvénient, le boitier ne se recharge pas sans fil. En outre si, sur iPhone, iPad et Mac, l'appairage est magique, sur Android, il existe une application qui permet un test d'ajustement, la personnalisation et d'autres éléments.

Après les promotions de fin d'année, les nouvelles couleurs du Fit Pro seront disponibles le jeudi 23 février au prix de 249 euros chez Apple et d'autres détaillants. En attendant, la version noire est à 209 euros.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.