Ken Pillonel a ajouté un port USB-C aux AirPods Pro

Dans sa dernière vidéo, la chaine Exploring the Simulation partage le nouvel exploit de Ken Pillonel. L'ingénieur avait épaté la galerie en 2022 avec la transformation du boîtier des AirPods classiques en passant du Lightning à l'USB-C. Cette fois, il s'est attaqué aux AirPods Pro. Après avoir été visionnée deux millions de fois, la vidéo a donné des idées à Ken qui vend désormais un kit...

Les premiers AirPods Pro en USB-C

Après le succès du projet précédent de Ken Pillonel, un boîtier imprimé en 3D et une pièce USB-C pour les AirPods 1 et 2 (et le premier iPhone USB-C au monde), il a décidé de reproduire le projet pour la série AirPods Pro, en raison de la forte demande. L'objectif était de trouver une solution qui donne une seconde vie aux boîtiers prétendument inopérants, qui sont tous confrontés à une fin de vie inévitable en raison de leur batterie intégrée.

La première et la deuxième génération d'AirPods fabriqués par Apple ont reçu une note de 0 sur 10 par les spécialistes de la réparation chez iFixit. Quelques années plus tard, la version Pro est sortie, et elle a encore reçu un 0 sur 10. Les AirPods ne sont pas conçus pour être réparés. Aucun composant matériel n'est accessible sans endommager l'appareil, ce qui en fait un article jetable. Des centaines de millions d'appareils ont été vendus, chacun comportant trois batteries scellées. Cela en fait un désastre total en matière de déchets électroniques.

Le bricoleur rappelle donc en préambule que les AirPods Pro ne sont pas conçus pour être réparés puisque leur boîtier de chargement ne peut être ouvert sans endommager l'appareil.



Après avoir développé une solution similaire pour les AirPods de première et deuxième génération, Pillonel a cherché à réaliser la même chose sur les boîtiers de charge des AirPods Pro. Pillonel a créé un boîtier de remplacement téléchargeable, imprimé en 3D, qui permet aux techniciens de casser délibérément le boîtier existant pour accéder aux composants internes et effectuer des réparations.



Ses constatations l'ont amené à conclure que les boîtiers des AirPods Pro sont plus faciles à ouvrir que leurs homologues non Pro, mais il n'est toujours pas garanti que cela puisse se faire sans dommage. Rappelons que les prochains AirPods Pro 3 devront être avec prise USB-C, à cause des normes de l'UE, entre autres.



Voici enfin la vidéo en question :