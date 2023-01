L'Inde pourrait exempter les AirPods du port USB-C obligatoire

L'Inde envisage d'exempter certains produits d'une proposition de loi qui obligerait les appareils électroniques grand public à adopter un port USB-C. Parmi ces derniers qui pourraient être exemptés, les AirPods pourraient être inclus.

Selon un rapport de Mint, citant un haut fonctionnaire, le gouvernement indien envisage d'exempter les téléphones basiques, les montres et les écouteurs d'une proposition de loi qui exigerait l'USB-C sur les appareils. Le responsable cite les fabricants d'appareils et les parties prenantes qui craignent que le fait d'obliger ces produits à adopter le port universel n'entraîne une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Bien que la liste spécifique des appareils exemptés n'ait pas encore été décidée, la définition des appareils auditifs pourrait inclure la gamme d'AirPods d'Apple. L'UE a déjà adopté une loi qui exige que les appareils vendus dans la région soient équipés d'un port USB-C d'ici 2024, y compris les AirPods et l'iPhone. En ce sens, Apple serait obligée de passer le boîtier des AirPods à l'USB-C, à l'échelle mondiale pour ne pas complexifier la chaîne de production.



Le vice-président du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak, a précédemment confirmé qu'Apple devrait passer l'iPhone à l'USB-C. Alors que les rapports suggèrent que l'iPhone 15, qui sortira plus tard cet automne, pourrait abandonner le port Lightning, Apple aura encore un an pour s'y conformer. Ce serait donc l'iPhone 16...



Vous pensez qu'Apple doit passer à l'USB-C le plus vite possible, ou bien prendre son temps et même supprimer totalement le port de charge pour ne laisser que la recharge MagSafe sans fil ?