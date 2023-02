Poe : le multi chatbot IA de Quora est disponible sur iOS

Terminées les invitations, Quora vient d'ouvrir son chatbot à base d'intelligence artificielle, Poe, à tous ceux qui le souhaitent. Comme un certain ChatGPT, Poe permet aux gens de poser des questions, d'obtenir des réponses instantanées et d'avoir des conversations dans les deux sens.

Poe se distingue des autres chatbots

Poe a la particularité de ne pas être un robot parmi les autres, mais plutôt un agrégateur qui va piocher ses réponses dans différents modèles IA, y compris ceux du fabricant de ChatGPT, OpenAI, ainsi que d'autres sociétés comme Anthropic. Quora explique que les différents modèles seront optimisés pour différentes tâches, ils représenteront différents points de vue ou auront accès à différentes connaissances.



Le chatbot de Quora est actuellement disponible sur iOS, mais la société prévoit d'ajouter un support pour toutes les principales plateformes, y compris Android, dans les prochains mois, ainsi que d'autres bots.



L'entreprise affirme que sa mission est de partager et d'accroître les connaissances du monde.

Au fur et à mesure que l'IA s'améliore, elle créera le potentiel d'une connaissance grandement améliorée.

Quota n'oublie pas pour autant sa plateforme d'entraide en ligne et compte bien sur l'IA pour la faire évoluer.

Dans le même temps, nous allons faire évoluer Quora lui-même à mesure que l'IA permet de meilleures expériences, et nous distribuerons le contenu créé sur Poe sur Quora.

Si et quand le contenu de Poe répondra à des normes de qualité suffisamment élevées, il sera distribué sur le site de Quora lui-même, où il aura la possibilité d'atteindre les 400 millions de visiteurs mensuels du site de questions/réponses.

En plus d'offrir un moyen facile de poser des questions aux robots d'IA, Poe comprend des éléments sociaux. L'application vous permet de créer un profil et de suivre d'autres personnes. Les utilisateurs peuvent publier les résultats de leurs modèles sur leur profil, s'ils le souhaitent, afin de les rendre accessibles à leurs followers. Les meilleurs exemples seront également distribués à tous les utilisateurs de Poe par le biais du flux de l'application, où d'autres peuvent aimer ou publier à nouveau la session de questions-réponses du chatbot.

Effet de mode ou révolution ?

Décidément, les outils conversationnels ont le vent en poupe. Après la révolution ChatGPT fin 2022, Google a annoncé hier Bard qui utilise les informations du web pour "fournir des réponses fraîches et de haute qualité."



Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer Poe gratuitement sur iPhone et iPad. Le site demande un numéro de téléphone et une adresse électronique pour s'enregistrer.

Télécharger l'app gratuite Poe