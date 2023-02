watchOS 9.3.1 est disponible avec plus de stabilité et une sécurité optimale

Après l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV et le HomePod, c'est au tour de l'Apple Watch de recevoir une nouvelle mise à jour. Comme les autres produits, pas de nouveautés, mais uniquement des correctifs visant à offrir une meilleure expérience aux millions d'Apple Watch en circulation dans le monde. Apple propose watchOS 9.3.1, le déploiement est en cours depuis quelques minutes !

watchOS 9.3.1 est disponible

Vous avez une Apple Watch et celle-ci est éligible à watchOS 9 ?

Bonne nouvelle, vous venez de recevoir une nouvelle mise à jour à installer dès maintenant. Apple propose aux utilisateurs d'Apple Watch une version logicielle plus performante, stable et sécurisé. Le géant californien affirme avoir travaillé à offrir une expérience utilisateur optimale lors de la navigation dans votre montre connectée et l'utilisation des apps.



Au-delà de la stabilité, Apple s'engage également avec watchOS 9.3.1 à une meilleure sécurité. Même si l'Apple Watch n'est pas autant visée par des attaques malveillantes que peut l'être un Mac ou un iPhone, la montre connectée peut quand même faire l'objet d'une intrusion. N'oublions pas que l'Apple Watch récupère de nombreuses données sur vous au quotidien et se trouve être en communication permanente avec votre iPhone.

Comment installer watchOS 9.3.1 ?

Voici les étapes à suivre :

Assurez-vous que votre Apple Watch possède minimum 50% de batterie et se trouve sur son chargeur

Ouvrir l'app Watch sur votre iPhone

Se rendre dans Général

Allez dans Mise à jour logicielle

Votre Apple Watch s'inscrira automatiquement dans une file d'attente s'il y a une saturation des serveurs. Dans le cas contraire, le téléchargement commencera dans les secondes qui suivront. Un redémarrage de votre montre sera après nécessaire. Comptez environ 5 à 10 minutes pour l'installation complète de la mise à jour.