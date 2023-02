Apple a licencié des centaines "d'employés" en quelques jours

D'après le NY Post, Apple a une nouvelle fois arrêté des centaines de contrats en cours. On parle ici de contrats "d'entrepreneurs externes" et non des salariés embauchés directement par la société elle-même. Néanmoins, l'information n'est pas positive.

Une réduction des coûts incontournable en ces temps difficiles

Avec l'inflation mondiale, les GAFAM ont récemment été obligées de réduire leurs effectifs. Tous, hormis Apple, ont licencié des milliers d'employés au cours des derniers mois. On parle de plus de 50 000 licenciements pour Amazon, Google, Meta et Microsoft.



Effectivement, la pomme est la seule des cinq qui n'a pas procédé à un plan de licenciement massif. En revanche, un nouveau rapport du New York Post affirme qu'Apple a stoppé les contrats de plusieurs centaines de collaborateurs.



Ces collaborateurs n'étaient pas directement engagés par Apple, mais travaillaient sur de nombreux projets de l'entreprise comme des salariés lambdas. Visiblement, la société n'a pas souhaité attendre l'expiration des contrats et a préféré les stopper le plus vite possible.

Même si la firme de Cupertino semble être celle qui a le mieux résisté ces derniers mois, cette nouvelle information confirme qu'elle a tout de même connu des jours meilleurs. Pour rappel, Tim Cook avait annoncé fin 2022 que le temps des embauches était pour le moment en stand-by.



En août dernier, Bloomberg avait confirmé qu'Apple était en train de faire un peu de ménage grâce une nouvelle fois au licenciement de nombreux "salariés-collaborateurs". Impossible de savoir si elle agit ainsi depuis six moins consécutifs ou si c'est uniquement à des moments précis.