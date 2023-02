Anker 675 : un support d'écran original qui intègre de la connectique

Anker a pour habitude d'enchaîner les sorties de produits tout au long de l'année. Cette fois-ci, nous avons le droit à l'Anker 675, un support pour moniteur fixe qui intègre un hub 12-en-1. Idéal pour les MacBook ou tout PC portable.

Anker 675 : original et pratique

Pour le coup, c'est original. Anker met en vente un support d'écran qui a comme particularité d'embarquer un hub sur la partie gauche. De quoi surélever son écran fixe sur son bureau et posséder toute la connectique à portée de main.



Un produit 2-en-1 qui pourrait séduire de nombreuses personnes malgré son prix de 250 $. Le prix en euros n'est pas encore connu étant donné qu'il est, pour le moment, uniquement commercialisé sur la boutique US.

Pour la partie hub, on retrouve un port USB-C 100W, trois ports USB-A, deux ports USB-C supplémentaires, un emplacement cartes SD/microSD et un port HDMI 4K. Afin d'être complet, Anker a également ajouté un port Ethernet, un port jack et même un chargeur à induction (Qi) de 7,5 W en surface.



Le support de moniteur est un mélange de plastique et d'aluminium et mesure 21,26 × 8,66 × 3,54. Anker promet que cet objet devrait rendre votre espace de travail plus convivial et surtout plus complet que jamais.



Récapitulatif du hub 12-en-1 de l'Anker 675 :