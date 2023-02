Plus de 200 livres écrits par ChatGPT sont actuellement en vente sur Amazon

L'intelligence artificielle peut-elle remplacer les auteurs de nos livres préférés ? D'après un récent rapport, ce phénomène aurait déjà commencé dans les ventes de livres en ligne. De nombreuses personnes qui ne sont pas auteurs ont poussé l'intelligence artificielle ChatGPT à écrire un livre à leur place pour aider à arrondir les fins de mois !

Jusqu’où va aller ChatGPT ?

Selon un rapport de Reuters, plus de 200 livres écrits par ChatGPT sont actuellement disponibles à l'achat sur la boutique Kindle d'Amazon. Cette nouvelle a provoqué des inquiétudes parmi les auteurs, qui craignent que l'avenir de leur métier ne soit menacé par l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans l'écriture de livres.

Le livre « L'écureuil sage : une histoire d'épargne et d'investissement », écrit en intégralité par ChatGPT et publié sous le nom de l'auteur Brett Schickler, est l'un des exemples les plus marquants de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie du livre. Bien que le livre ait généré environ une centaine d'euros de revenus pour Schickler, cela prouve qu'il est possible de gagner de l'argent en publiant des livres avec son propre nom, mais où aucune ligne n'a été écrite par soi-même.

Mary Rasenberger, directrice exécutive du groupe d'écrivains La Guilde des auteurs, a déclaré :

C'est quelque chose dont nous devons vraiment nous inquiéter. Ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont être au chômage.

Amazon, quant à lui, n'a pas l'intention de modifier sa politique en matière de vente de livres, l'entreprise sous-entend que cette nouvelle approche d'édition de livre n'a pas à être restreinte pour le moment.

Bien que les auteurs soient inquiets pour leur avenir, il est possible que les livres écrits par l'IA finissent par être considérés comme une nouvelle forme d'art, qui peut coexister avec les auteurs traditionnels. Seul l'avenir nous le dira.

