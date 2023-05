Amazon veut qu'Alexa soit aussi intelligente que ChatGPT

Depuis le début d'année, tous les projecteurs sont braqués sur ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI qui est capable de répondre à toutes vos demandes par écrit. Sans surprise, ChatGPT a fait beaucoup de bruit chez Amazon, à tel point que l'entreprise se sent aujourd'hui en retard avec Alexa, son assistant vocal.

Alexa bientôt comme ChatGPT ?

Prendre de l'avance sur Siri d'Apple et Google Assistant est devenu une priorité absolue pour Amazon, l'entreprise sait qu'en améliorant Alexa, cela permettra d'augmenter la quantité d'enceintes vendues chaque année. Avec l'arrivée de ChatGPT qui a une capacité de réponse spectaculaire et qui est capable de créer de vraies conversations avec ses utilisateurs, Amazon souhaite une expérience similaire avec Alexa.



Selon Business Insider, Amazon serait en train d'utiliser des algorithmes accompagnés d'une technologie maison afin d'apporter une évolution considérable à Alexa. Bien sûr, l'objectif ne sera pas que l'assistant vocal développe une application sur une commande vocale, mais qu'il puisse répondre à plus de requêtes qui ne sont pas prises en charge actuellement.

Par exemple, dans une future version d'Alexa, il deviendrait possible d'exprimer des requêtes plus complexes pour obtenir des recommandations sur un sujet en particulier, raconter une histoire originale en communiquant un contexte et des personnages...

Alexa pourrait aussi créer une continuité entre chaque requête de l'utilisateur, autrement dit l'assistant vocal d'Amazon se souviendra de votre précédente demande et adapterait la suivante en fonction de la réponse de la première. Exactement ce que fait ChatGPT en ce moment !



Toujours selon le rapport, Amazon pourrait également s'associer avec d'autres entreprises pour dynamiser l'intérêt autour d'Alexa, Business Insider parle d'un potentiel rapprochement avec Disney, ce qui pourrait être une catastrophe pour Siri et Google Assistant qui prendrait énormément de retard.

Amazon travaillerait avec le LLM (Large Langage Model)

Pour sa future version d'Alexa qui ressemblerait à ChatGPT, Amazon se servirait du LLM (Large Langage Model), ce choix n'est pas fait par hasard. Le modèle GPT-3 d'OpenAI est un exemple de LLM qui a été entraîné sur des milliards de mots et de phrases pour générer du texte qui s’apparente à du langage naturel écrit par des humains.



Si vous n'êtes pas familier avec le LLM, il s'agit d'un modèle de traitement automatique du langage naturel basé sur l'apprentissage en profondeur. Il a été entraîné sur d'énormes quantités de données textuelles pour générer des prédictions de langage naturel plus précises. Les LLM sont capables de comprendre et de produire du langage naturel de manière plus complexe et plus sophistiquée que les modèles de NLP traditionnels.



Vous l'aurez compris, Alexa risque probablement de prendre une large avance et devenir le premier assistant vocal au (quasi) même niveau qu'une intelligence artificielle de type chatbot. Si cela se confirme, il est urgent qu'Apple et Google réagissent avant d'être ridiculisés par Amazon qui est déjà le numéro 1 dans les ventes d'enceintes connectées grâce notamment à Alexa qui est déjà plus performant. Enfin, en ce moment, Amazon brade ses produits Alexa.