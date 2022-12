Il commande un MacBook Pro à 1 200 £ sur Amazon et reçoit de la nourriture pour chien

Quand vous commandez en ligne, votre colis passe par différentes étapes d'acheminement jusqu'à sa livraison, il est assez rare que le contenu d'un colis disparaisse au profit d'un autre objet qui est placé à l'intérieur, mais cela n'est pas impossible et arrive parfois. Un Britannique qui a dépensé 1 200 £ pour un MacBook Pro sur Amazon vient d'en faire les frais...

Il achète un MacBook Pro et reçoit de la nourriture pour chien

Noël approche et Alan Wood, un retraité britannique de 61 ans, a voulu faire plaisir à sa fille pour Noël en lui offrant un cadeau qui allait marquer son esprit ! Wood s'est connecté sur Amazon pour acheter le MacBook Pro M2 de 2022. Sachant que sa fille était déjà dans l'écosystème Apple avec un iPhone et d'autres appareils pommés, il savait à l'avance que ce serait le cadeau parfait.



Quelques jours après avoir passé la commande sur Amazon.co.uk, Alan Wood reçoit le colis, il ouvre le carton pour prendre le MacBook Pro et l'emballer dans un cadeau, mais ce qu'il trouve à l'intérieur le laisse sans voix... Le colis ne contient pas le MacBook Pro d'une valeur de 1 200 £, mais 2 boîtes de nourriture pour chien de la marque Pedigree à moins de 10 £.

Le retraité de 61 ans comprend rapidement que quelqu'un a pris le MacBook Pro et a glissé à l'intérieur du carton 2 boîtes de nourriture pour chien pour apporter du poids afin que le client ne se doute de rien au moment de récupérer le colis.

Lorsqu'il a contacté Amazon pour la première fois, Alan Wood a déclaré qu'on lui avait d'abord refusé un remboursement. Au média Wales Online qui relaie cette affaire insolite, il répond :

Imaginez l'expression de mon visage lorsque j'ai découvert de la nourriture pour chien à la place d'un MacBook Pro que j'ai payé plus de 1 000 £. J'ai d'abord cru que la confusion pouvait être réparée, mais après avoir appelé le service clientèle d'Amazon, ils m'ont informé qu'ils ne pouvaient pas m'aider.

Amazon a prévenu Alan Wood qu'il n'aurait pas le droit à un remboursement tant qu'il n'aurait pas renvoyé l'ordinateur portable qu'il n'a jamais réceptionné. Il affirme avoir passé une quinzaine d'heures à discuter avec l'assistance Amazon, mais en vain. Il a même retourné les deux boîtes de nourriture pour chien vers l'entrepôt d'Amazon, mais cela s'est transformé en échec, car le géant américain n'a pas remboursé la commande.

L'exposition médiatique a fait craquer Amazon

Comme ses demandes auprès du service client ne donnaient aucun résultat, Alan Wood s'est rapproché de plusieurs médias britanniques qui ont vérifié l'information et qui ont commencé à relayer sur leurs sites internet l'affaire insolite.

Immédiatement, quand Amazon a vu que son service de communication recevait des appels de médias britanniques, l'entreprise a tout de suite décidé de rembourser l'intégralité de la commande d'Alan Wood.

Constatant que l'affaire avait énormément circulé au Royaume-Uni, un porte-parole d'Amazon a tenu à présenter des excuses au retraité qui voulait faire plaisir à sa fille pour Noël.



La médiatisation a engendré une mauvaise image pour Amazon, ce qui a poussé l'entreprise à clore cet incident et effectuer le remboursement. Pour une entreprise de la taille d’Amazon, voir une affaire comme celle-ci être relayée dans les médias, c'est un risque de perdre beaucoup de commandes dans l'une des périodes les plus importantes de l'année.

Si Alan Wood ne s'était pas rapproché des médias britanniques, il y a de fortes chances qu'Amazon n'aurait jamais accepté de rembourser sa commande du MacBook Pro M2.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.