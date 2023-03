Apple double son investissement dans son centre européen de puces

Apple a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de son European Silicon Design Center, l'entreprise va notamment créer un centre de R&D ultramoderne et personnalisé en Allemagne.



Le fabricant de l'iPhone avait déjà annoncé qu'il prévoyait de créer un centre européen de conception de puces d'un montant de 1 milliard d'euros à Munich, et il a déclaré qu'il allait doubler son investissement dans le cadre de ses derniers projets d'expansion...

Le modem Apple "made in Europe" ?

Vous le savez, Apple conçoit depuis longtemps les puces de la série A qui alimentent les iPhone et les iPad, ainsi que les puces Apple Silicon de la série M pour les Mac depuis 2020. Ces systèmes sur puce (SoC) intègrent le CPU, le GPU et la mémoire unifiée sur une seule carte.



En outre, la société travaille sur son propre modem, qui combine la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth, et qui devrait être intégré à l'iPhone 16 de l'année prochaine.



Il y a presque exactement deux ans, l'entreprise a annoncé des plans pour un centre européen de conception de puces, basé à Munich - disant alors qu'elle engageait plus d'un milliard d'euros sur une période de trois ans. Le travail semblait se concentrer sur la conception d'une puce modem sans fil, dans le but de l'intégrer, elle aussi, dans le SoC de la série A.

2 milliards d'investissement

Il semble qu'Apple ait rebaptisé l'installation multi-sites "European Silicon Design Center". La société indique qu'elle investira un milliard d'euros supplémentaires au cours des six prochaines années.

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle allait investir un milliard d'euros supplémentaires dans l'ingénierie allemande au cours des six prochaines années, dans le cadre de l'expansion de son Silicon Design Center dans le centre de Munich. Cet investissement s'ajoute au précédent engagement d'investissement d'un milliard d'euros pris par la société à partir de 2021, lorsqu'Apple a fait de Munich le siège de son nouveau Silicon Design Centre européen [...].



S'appuyant sur la présence de longue date d'Apple en Allemagne et sur ses investissements croissants dans toute l'Europe, l'entreprise va concevoir et construire un centre de recherche ultramoderne dans la Seidlstrasse. Doté d'un espace de laboratoire important, d'un design de pointe et d'un emplacement central, cet espace permettra aux équipes de R&D d'Apple de se réunir sous de nouvelles formes, ce qui renforcera la collaboration et l'innovation.



La société a déclaré que ses équipes chargées des puces à Munich avaient déjà contribué à des travaux "révolutionnaires" sur les puces M2 Pro et M2 Max, ainsi que sur les fonctions cellulaires et de gestion de l'énergie.



Le choix du site s'explique notamment par le fait qu'il se trouve littéralement au coin d'une université allemande de premier plan, avec laquelle Apple collabore dans le cadre de projets de recherche sur la 5G. On imagine que le premier modem 5G d'Apple prévu pour l'iPhone 16 sera "made in Europe".

Le Silicon Design Centre se trouve à quelques pas de l'Université technique de Munich (TUM), l'une des principales écoles d'ingénieurs et instituts de recherche d'Europe. Dans le cadre de l'engagement profond d'Apple auprès d'organisations universitaires et culturelles en Allemagne, les équipes techniques matérielles et logicielles d'Apple ont collaboré ces dernières années avec l'université sur plusieurs projets de recherche qui explorent de nouvelles façons de rendre les connexions mobiles sans fil plus fiables et plus sûres.

Naturellement, la nouvelle installation sera alimentée à 100 % par des énergies renouvelables et sera conçue selon les normes LEED Gold en matière de durabilité. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas de la meilleure note disponible, qui est le platine.



Apple affirme qu'elle aide également ses employés à être plus écologiques, en mettant à leur disposition des bornes de recharge sans carbone pour les voitures et les vélos électriques.