Des clients voient des contenus appartenant à d'autres sur Apple Music

Depuis quelques jours, des utilisateurs d'Apple Music se plaignent d'un affichage erratique dans l'application, faisant apparaître les listes de lecture d'autres personnes dans leurs bibliothèques. Pire, certains ont carrément vu leurs propres playlists supprimées ou modifiées contre leur gré. Des bugs qui mettent à mal l'image très "sécurisée" d'Apple.

Des données fausses dans Apple Music

Pour le moment, rien ne prouve qu'il s'agisse de comptes piratés ou mélangés. Il s'agit probablement d'un problème lié au serveur de synchronisation d'Apple Music ou d'iCloud. Néanmoins, il y a de quoi être décontenancé lorsque ses listes de lecture sont modifiées ou que d'autres surviennent comme par magie.

Il convient de rappeler en premier que, selon vos réglages, les listes de lecture personnalisées peuvent évoluer automatiquement selon votre navigation et les sorties musicales.



Ceci dit, les clients concernés ne mâchent pas leurs mots sur Reddit et parlent par exemple d'un "bug vraiment horrible dans les serveurs Apple Music" ou encore "il y a tellement de choses qui ont complètement disparu [...] c'est inacceptable". Le plus vieux post à ce sujet date du 1 mars.



Étrangement, le problème ne semble affecter qu'Apple Music sur iPhone, et non sur Mac ou d'autres plateformes Apple.



Dur, d'autant qu'il n'y a, pour le moment, aucune solution au problème. Un début de résolution peut être fait en réinitialisant l'état de la synchronisation entre iCloud et Apple Music. Pour ce faire, accédez à l'application Réglages de votre iPhone, appuyez sur votre identifiant Apple en haut de la page, choisissez iCloud, puis appuyez sur "Afficher tout". Vous devriez voir apparaître une liste des différentes applications utilisant iCloud sur votre appareil. Trouvez "Apple Music" et désactivez puis réactivez la synchronisation iCloud. Mais cela ne fonctionne pas pour tous les cas.



Apple n'a pas encore réagi, nous mettrons à jour l'article en conséquence.



Avez-vous eu un tel désagrément ? Faites-nous vos retours dans les commentaires.