Tesla lance son premier Superchargeur V4 aux Pays-Bas

Le premier d'une longue série. Dans les mois et années à venir, Tesla va installer ses nouveaux Superchargeurs V4 en Europe afin de renouveler ses appareils et surtout de permettre à tout le monde de charger son véhicule dessus. Le numéro un vient donc d'être officialisé aux Pays-Bas.

Inauguration

Comme prévu, Tesla vient de lancer son tout premier Superchargeur V4 en Europe. Présenté lors du Tesla Investor Day en début de mois, ce nouveau modèle est inauguré dans la ville de Harderwijk, aux Pays-Bas.



Plusieurs changements sont au rendez-vous sur cette V4. On retrouve une tension pouvant atteindre les 1000 V même si la puissance de 250 kW est identique à celle des Superchargeurs V3. Une vitesse de recharge qui pourrait donc légèrement augmenter même si c'est loin d'être avéré. Les premiers clients pourront le confirmer ou l'infirmer.



L'objectif reste clair, s'assurer que tous les futurs véhicules électriques, même les plus puissants, peuvent se recharger sur les bornes de la marque. Pour rappel, depuis peu, les Superchargeurs ne sont plus réservés aux clients Tesla.

Exactement pour la même raison, les câbles sont désormais plus longs et mesurent trois mètres. De quoi s'assurer que tout le monde peut mettre son véhicule en charge dans n'importe quelle position et avec n'importe quel modèle.

Enfin, le design a également été revu avec une hauteur accrue et une forme plus moderne. Attention, il est toujours obligatoire de passer par les services de Tesla pour lancer une recharge. impossible de payer via un simple coup de carte de crédit étant donné que la borne n'est pas équipée d'un terminal prévu à cet effet.