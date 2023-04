Bipi : l'abonnement à une voiture en deux minutes

On connaît le leasing, place maintenant à l'abonnement automobile. En échange d'un abonnement mensuel, Bipi offre un véhicule assuré et protégé à son client pour la durée qu'il souhaite. La promesse est de simplifier au maximum le processus d'acquisition d'une voiture, souvent très fastidieux.

Bipi : la simplicité avant tout

Bipi est un site internet qui permet de "s'abonner à une voiture en moins de deux minutes". Telle est la promesse de la société. À la mode ces dernières années, l'abonnement prend ainsi place dans le secteur automobile, à l'heure de l'écologie et des bouchons qui poussent au partage et à l'usage à la carte.



Ici, pas d'achat de voiture, juste un simple abonnement mensuel qui comprend le véhicule de votre choix parmi les modèles proposés, l'assurance, l'entretien et l'assistance. De plus, il n'y a ni crédit ni apport au lancement, tout est compris dans le prix indiqué au départ. Mais au-delà de la location classique - courte ou longue durée - que l'on connait, il est ici possible de changer de voiture à tout moment. C'est l'argument massue de Bipi.

Comment ça marche ?

Sélectionner son véhicule favori Indiquer le nombre de kilomètres et la durée d'abonnement (3, 6, 12, 24 et 48 mois au choix) S'inscrire et télécharger les documents nécessaires Suivre la demande en temps réel Récupérer le véhicule dans un point Bipi ou se le faire livrer à domicile Changer de modèle à tout moment

3 points essentiels chez Bipi

Agilité et simplicité : Choisissez votre voiture puis complétez les étapes de façon 100 % digitale en moins de deux minutes.

Flexibilité : Personnalisez de A à Z votre abonnement et changez de voiture si vos besoins évoluent.

Tranquillité et transparence : Pas de crédit, d’apport ou de financement. Un simple paiement mensuel comprenant tout.

Bipi en chiffres

+ 160 000 clients

+ 15 000 voitures livrées

+ 20 marques et modèles

Les prix de Bipi

Si cela vous intéresse, il suffit de vous rendre sur le site de Bipi et de vous inscrire. Ensuite, vous pouvez choisir un véhicule. Par exemple, une Volkswagen Golf coûte 659 euros par mois et une Ford Focus est à 445 euros. C'est évidemment plus cher que la LLD, mais la flexibilité de Bipi est toute autre, sans oublier que l’assurance est comprise. Finalement, Bipi s'installe entre les géants de la location longue durée comme ALD ou Arval, et des spécialistes de la location ponctuelle comme Sixt, Europcar et les petits nouveaux comme Carlili.



En fait, il ne manque qu'une application iPhone pour améliorer l'expérience de location et pourquoi pas l'ouverture des voitures sans intermédiaire. On a trouvé une application Android, mais pas sur le Play Store, le magasin officiel de Google.