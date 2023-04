Andromeda Mysteries utilise l'IA de ChatGPT pour construire le jeu autour de vous

The Andromeda Mysteries, un nouveau jeu mobile qui utilise l'IA d'une manière très surprenante, vient d'être lancé sur l'App Store aujourd'hui.



Disponible pour iPhone et iPad, il s'agit d'un jeu d'enquête dans un univers typé science-fiction. The Andromeda Mysteries utilise une IA générative ChatGPT, pour permettre ce que la société, Cephalopod Studios, appelle un "jeu sans fin".

The Andromeda Mysteries peut remercier OpenAI

Les personnages sont créés à la volée par le jeu, ce qui permet un processus de création beaucoup plus fluide et fait en sorte que chaque partie soit complètement différente. L'idée est de créer un jeu avec une rejouabilité infinie, surtout que vous pouvez parler librement avec les personnages que vous ne rencontrerez qu'une fois, créant ainsi une profondeur inédite. Cependant, le développeur, Matt Waller, précise qu'il y a une fin claire à chaque partie, de sorte que vous ne serez pas frustrer.



Outre l'histoire et les mystères, les éléments graphiques sont également générés par ChatGPT, ce qui signifie que, là encore, chaque partie sera totalement différente.

Résolvez le mystère d'un réseau d'espions ou d'artefacts extraterrestres volés. Jouez sur un astéroïde ou au bord d'un trou noir. Ce polar de science-fiction vous permet de discuter naturellement avec des personnages générés par l'IA pour découvrir le coupable du mystère. Piloté par ChatGPT, ce jeu de mystère vous offre un nouveau scénario et de nouveaux personnages à chaque fois que vous jouez ! Montez en grade en tant que détective pour obtenir de nouvelles caractéristiques des lieux et des suspects. Discutez naturellement avec les personnages pendant que vous cherchez des indices. Même l'illustration de chaque personnage est créée par l'IA.

C'est un bel hommage aux jeux d'aventure textuels comme The Hobbit, Spider and the Web, ou encore Lineage. L'application est bien faite, avec une interface attrayante et de superbes illustrations. Mais tout cela reste en anglais pour le moment, ce qui limitera forcément l'intérêt en France par exemple.



Il s'agit d'une évolution intéressante mais qu'il faudra juger sur pièce, afin de constater si le scénario est réellement crédible et intéressant, l'IA manquant évidemment d'humanité, mais surtout de finesse et de sous-entendu qui sont bien sûr indispensables à tout bon thriller.

Dites-nous ce que vous en pensez, et si l'avenir des jeux vidéo passera par l'intelligence artificielle.



Télécharger le jeu gratuit The Andromeda Mysteries