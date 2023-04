La Polestar 4 sera la voiture la plus rapide de la marque

Filiale de Volvo, Polestar, a confirmé que son prochain véhicule électrique de série, la Polestar 4, sera présenté au salon de l'automobile de Shanghai le 18 avril. La nouvelle génération rejoindra la Polestar 3 et la Polestar 2 actualisée, le design du nouveau modèle devant se situer quelque part entre les deux. Une sorte de SUV sportif.

Polestar 4 dans dans le sillage de Tesla

La Polestar 4 est légèrement plus petite que la Polestar 3 et un peu plus haute que la Polestar 2. Elle devrait également disposer d'une autonomie d'environ 600 km et offrir une traction arrière et quatre roues motrices, d'après les rumeurs. Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a également souligné qu'il ne s'agissait pas d'une version modifiée de son premier SUV : "Au contraire, nous avons reconsidéré l'ensemble du design pour créer une nouvelle race de SUV coupé".

Fait étrange, la nouvelle vitrine technologie de la marque arrive avant même que la Polestar 3 ne soit sur les routes. La 3 devrait être disponible au dernier trimestre 2023, avec des précommandes en cours, et la Polestar 5 est prévue pour 2024.



Le premier modèle de la société, le Polestar 1, a fait ses débuts il y a seulement quelques années en 2019, mais a cessé d'être produit deux ans plus tard, la société affirmant que l'hybride avait été conçu comme une introduction à la marque. Depuis lors, toutes les nouvelles voitures Polestar sont purement électriques.



On ne connaît pas encore le prix ou la disponibilité de la Polestar 4, mais la Polestar 2 étant proposée à partir de 39 900 € et la Polestar 3 démarre à plus de 80 000 €, il est probable qu'elle ne soit pas bon marché. En tout cas, il s'agira de la voiture la plus rapide de la gamme, elle fera donc mieux que les 5 secondes sur le 0 à 100 km/h de la Polestar 2. De quoi venir titiller la Model Y...