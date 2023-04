Elon Musk et le PDG de Spotify remettent une couche sur Apple et son monopole

Spotify et Twitter semblent d'accord sur un point, Apple abuse de sa position dominante pour forcer les autres à suivre son rythme et ses idées. Un récent nouvel échange sur Twitter entre les deux PDG montre l'agacement général qui persiste.

Une énième prise de parole sur le sujet… Ce vendredi, lors d'un nouvel échange sur Twitter, le PDG du réseau social Elon Musk et le PDG de Spotify, Daniel Ek, ont une nouvelle fois critiqué Apple et son modèle commercial, enquiquinant sur certains points.



Suite à l'annonce de Twitter au sujet du déploiement mondial de son système de monétisation pour les créateurs, Musk a dévoilé pourquoi les abonnements sont plus longs à s'afficher sur iPhone que sur la version web.



Dans son tweet, il explique qu'Apple doit au préalable approuver tous les nouveaux abonnements, ce qui rend le processus de vérification plus long. Une situation qui exaspère visiblement le milliardaire, mais pas seulement.

Daniel Ek, PDG de Spotify, ne s'est pas privé pour réagir à la situation. Pour rappel, Spotify est actuellement dans une longue bataille juridique avec Apple en ce qui concerne la commission de 15-30 % de l'App Store, actuellement incontournable.

Un tweet négatif auquel Musk a répondu que cela devient un sérieux problème sur lequel il faudrait réellement trouver une solution. Les deux hommes semblent donc dans le même camp sur cette affaire.



Les lois européennes DMA et DSA devraient grandement plaire aux deux patrons. En revanche, les États-Unis ne sont pour le moment pas prêt à suivre ce mouvement, ce qui sera vitale pour qu'Apple modifie définitivement et mondialement son système actuel.

This is absurd... How would this scale with every creator on every platform on the internet? And what about if a platform thought the right fee was 0% or 10% instead of Apple's 30%? https://t.co/rolBNuXOvt