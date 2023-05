Apple Pay est disponible au Guatemala et au Salvador

Et deux de plus. Plus tôt cette année, Apple a étendu son service de paiement Apple Pay à la Corée du Sud en partenariat avec Hyundai Card. Aujourd'hui, la société déploie Apple Pay au Guatemala et au Salvador en partenariat avec des banques locales, soit le même schéma qu'en France, Belgique, Suisse et autre.

Le paiement mobile d'Apple au Guatemala et au Salvador

La fonctionnalité de paiement mobile sans contact arrive donc au Guatemala et au Salvador avec Banco Promerica et BAC Credomatic. Les sites web des deux banques ont été mis à jour avec une présentation, un tutoriel et plus encore.

Comme chez nous, via Apple Pay, les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch peuvent payer dans les magasins à l'aide de leurs appareils en les tenant simplement à proximité du lecteur de cartes de crédit et de débit. Apple Pay fonctionne également en ligne pour les applications et les sites web - dans ce cas, la fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs d'iPad et de Mac.



Les clients de Banco Promerica et BAC Credomatic supportent les cartes Visa et Mastercard. Vous pouvez ajouter une nouvelle carte en accédant à l'application Cartes (Wallet) sur votre iPhone ou à l'application Réglages sur votre iPad ou iPad. Pour les utilisateurs de l'Apple Watch, le processus est géré par l'application Watch depuis l'iPhone.



Si vous vivez dans l'un de ces deux pays, il est recommandé d'installer la dernière version du système d'exploitation sur votre appareil pour s'assurer qu'Apple Pay fonctionne avec les banques citées précédemment, Apple débloquant ce genre de fonctionnalité par voie logicielle. Idem pour la version de l'application bancaire.