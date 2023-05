Saut en parachute : son iPhone sort de sa poche et survit à une chute de 4270 mètres

Dans la majorité des crashs tests d'iPhone, on retrouve en général une simulation d'une chute de 5 ou 6 étages maximum, cependant, c'est la première fois qu'un iPhone tombe à 4270 mètres en chute libre depuis un avion. Cette expérience involontaire, Hatton Smith, un passionné des sauts en parachute, l'a vécue récemment !

Une chute impressionnante

Quand on s'apprête à faire un saut en parachute, on enlève tout objet de ses poches puisqu'avec la vitesse de la descente, le taux de probabilité que l'objet ait sa propre chute est élevée. Malheureusement, lors de son dernier saut, Hatton Smith a oublié de laisser son iPhone 13 Pro dans l'avion avant de sauter dans le vide, ce qui a provoqué sans surprise la sortie brutale du smartphone de sa poche de pantalon.



Sur TikTok, Smith a partagé une vidéo de l'iPhone qui s'envole et de la récupération une fois l'impact au sol, cette vidéo qui s'appelle « Que se passe-t-il lorsque vous laissez votre iPhone dans votre poche lorsque vous faites du parachutisme ? » a déjà totalité plusieurs millions de vues sur l'application.

Que s'est-il passé une fois récupéré ?

Hatton Smith a retrouvé son iPhone au sol dans une zone marécageuse, par chance l'iPhone n'avait pas eu d'impact sur un sol dur, ce qui a permis de limiter les dégâts. Autre avantage dans cette histoire, c'est que l'iPhone avait une coque de protection de la marque Catalyst, un accessoiriste réputé pour proposer des coques à des prix excessivement élevés, mais d'une qualité et d'une résistance impressionnante.



L'iPhone a été récupéré en entier avec quelques égratignures et il fonctionnait toujours après sa chute. On peut dire que Smith a eu de la chance, car le taux de probabilité que l'iPhone continue de fonctionner après une chute sur un sol dur aurait été proche des 0%.

Soupçonné d'avoir été rémunéré par Catalyst pour réaliser cette expérience, le passionné des sauts en parachute a affirmé dans les commentaires de sa vidéo TikTok de n'avoir eu aucun contact avec l'accessoiriste avant cette vidéo.

Cette expérience a amusé les internautes, on retrouve beaucoup de réactions :

Il n'y a pas d'entre-deux avec les iPhone : soit ils sont indestructibles, soit ils se fissurent en tombant d'un mètre sur la moquette !

Pas question, mon téléphone s'est fissuré en tombant sur la moquette.

Chute de 14 000 pieds d'un avion sans aucun problème, chute de 2 pouces sur un sol en moquette depuis le lit, iPhone cassé.

Cette vidéo montre quand même qu'acheter une coque pour un iPhone, ce n'est pas une mauvaise idée pour le protéger face à des situations dramatiques comme celle-ci !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.