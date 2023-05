Pour Tim Cook, les licenciements massifs ne sont pas la solution dans une période difficile

Dans une interview au média CNBC , Tim Cook s'est exprimé quant à la mauvaise tendance chez certains de ses concurrents à licencier en masse dès qu'il y a une période d'incertitude ou de difficulté. Le CEO d'Apple a conscience qu'engager des licenciements massifs est quelque chose de très pénible et douloureux pour les employés qui perdent tout du jour au lendemain et qui se retrouvent parfois sans travail pendant une longue période.

