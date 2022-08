PS5 : Sony promet une augmentation de la production pour la période de Noël

Il y a encore quelques mois, il était quasiment impossible de trouver des PlayStation 5 chez la majorité des revendeurs en France. Aujourd'hui, les choses vont mieux, puisqu'avec un peu de détermination, il est plus facile de trouver la console en version digitale ou standard. Toutefois, Sony a conscience que la demande pour ce dernier trimestre de 2022 va être particulièrement intense, c'est pour cela que la production va s'accélérer pour que les stocks soient plus remplis durant les fêtes de fin d'année.

L'objectif est qu'un maximum de clients puisse acheter une PS5

Sony ne rencontre pas de difficultés pour écouler les stocks de sa PlayStation 5, l'entreprise a même fixé une prévision de 18 millions de ventes durant cet exercice financier. Cependant, ce qui complique les choses, c'est l'approvisionnement de certains composants qui ont été perturbés par les multiples confinements qui ont sévi en Chine ces derniers mois. Heureusement, la situation semble s'être débloquée, du moins à Shanghai où plusieurs mesures liées à la crise sanitaire ont été supprimées, ce qui fait le bonheur des entreprises qui peuvent reprendre un rythme de production à la normale.



Dans la publication de ses résultats financiers, Sony s'est dit optimiste quant à la situation qui revient à son avantage, l'entreprise estime qu'elle pourra répondre à plus de commandes sur le dernier trimestre de 2022 comparé à celui de 2021.

Sony a donc opté pour un discours rassurant face à des investisseurs qui se demandaient quel était l'avenir de la division PlayStation pour les prochains mois :

En tenant compte de cette situation, nous avons l’intention de prendre des décisions pour accroître l’engagement des utilisateurs au cours du second semestre de l’exercice fiscal, pendant lequel des titres majeurs sont prévus, principalement en augmentant l’offre de PS5 et en organisant des campagnes marketing dédiées au nouveau service PlayStation Plus.

Au second trimestre de 2022, Sony a annoncé avoir vendu 2,4 millions d'exemplaires de sa PS5 standard et digitale, bien évidemment ce chiffre aurait pu être nettement plus important s'il y avait eu davantage de PS5 qui étaient sorties des usines d'assemblage partenaire de Sony.

À l'heure actuelle, l'entreprise compte 21,5 millions de PS5 écoulés depuis sa commercialisation. À noter que les abonnements liés à la PlayStation ont permis de générer un chiffre d'affaires colossal de 784 millions d'euros.



Malgré ces bonnes statistiques, le bénéfice net de la division PlayStation affiche une baisse de 30% au cours du deuxième trimestre de 2022. Cela s'explique en raison des coûts de production qui ont fortement gonflé depuis le début de l'année, Sony aurait pu augmenter le prix moyen de la PS5 digitale et standard, mais l'entreprise a préféré ne pas le faire.