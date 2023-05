Apple Watch 9 : un nouveau processeur qui va "booster" les performances

Ces derniers temps, les rumeurs ont beaucoup mentionné watchOS 10, la future mise à jour a été présentée comme étant révolutionnaire avec un gigantesque vent de fraîcheur au niveau de l'interface. Cette mise à jour s'accompagnera de l'Apple Watch Series 9 qui est attendue à la rentrée en même temps que les iPhone 15. Les premières indiscrétions autour de la prochaine génération de la célèbre montre connectée commencent (enfin) à devenir sérieuses.

L'Apple Watch Series 9 basée sur la puce A15 ?

Avons-nous besoin de plus de puissance pour une montre connectée ? La réponse est probablement non puisque l'utilisation n'est pas la même qu'avec un smartphone ou une tablette. Toutefois, il est toujours positif d'avoir des applications qui s'ouvrent plus rapidement, qui affichent les informations de manière instantanée ou encore que le multitâche soit d'une fluidité remarquable.



Avec l'Apple Watch Series 8 et Ultra, Apple propose le processeur double cœur S8 SiP 64 bits, un processeur qui n'a pas apporté de grandes évolutions comparées aux puces S7 et S6. Heureusement pour Apple, les tests comparatifs de performance de l'Apple Watch sont quasiment inexistants sur YouTube... Du coup, c'est passé un peu entre les mailles du filet aux yeux des consommateurs !

Aujourd'hui, la montre connectée d'Apple ne souffre pas de lenteur et n'a pas vraiment de faiblesse même dans les applications les plus gourmandes. Cependant, il serait important pour Apple d'apporter une "grande upgrade" du processeur avec l'Apple Watch Series 9. Le géant californien devrait même mettre en avant cet atout dans ses campagnes marketing qui viseront la prochaine génération d'Apple Watch.



Cette information nous vient directement d'une valeur sûre... On parle bien de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg a expliqué dans son dernier Power On via Discord qu'Apple proposera un nouveau processeur qui misera sur une performance optimale pour l'Apple Watch Series 9.



Ce qui est assez surprenant, c'est que les sources de Gurman ont affirmé que cette nouvelle puce pourrait être basée sur la puce A15 qu'on retrouve dans les iPhone 13. Pour faire une petite piqure de rappel, la puce A15 possède un CPU de 6 cœurs, un GPU de 5 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs. Ajoutons à cela 15 milliards de transistors. Autant dire que l'Apple Watch Series 9 pourrait devenir un monstre de puissance à notre poignet !



Mark Gurman a été dans l'incapacité d'entrer dans les détails en ce qui concerne ce qui différera entre la nouvelle puce pour l'Apple Watch Series 9 et la puce A15. Il serait logique que les performances ne soient pas exactement les mêmes, proposer la même puissance d'un iPhone sur une Apple Watch n'a pas vraiment d'utilité.