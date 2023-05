Telly est une TV gratuite à double écran sponsorisée par la publicité

Pour beaucoup, la télévision est gratuite grâce aux services financés par la publicité, ce que ce soit la TNT ou certains services de streaming. Mais certains voient plus loin, comme le cofondateur de Pluto TV qui vient de présenter Telly, un téléviseur gratuit. Comment est-ce possible ? Avec son double écran, il affiche des publicités en permanence.

Un concept unique

Concrètement, "Telly" est un téléviseur 4K HDR qui dispose d'un écran de 55 pouces, d'une webcam intégrée et d'une barre de son intégrée. Il s'agit en fait d'un home cinéma complet en un seul appareil, et tout cela gratuitement. L'appareil est entièrement subventionné par la publicité qui apparaît non seulement pendant les pauses de programmation, mais aussi en permanence sur un écran secondaire plus petit situé sous la barre de son.

Si l'objectif premier de cet écran secondaire est d'afficher des publicités, cela ne s'arrête pas là. La majeure partie de l'écran est en fait exploitée par des widgets qui peuvent afficher la météo, la bourse, les résultats sportifs et bien d'autres choses encore. Il peut même interagir avec le contenu à l'écran, en affichant par exemple le Fantasy Football. Un assistant vocal est également intégré pour contrôler l'ensemble du système. "Telly" pourra aussi servir pour les appels vidéo Zoom, suivre un cours de fitness, écouter de la musique ou encore pour jouer. Tout est indiqué sur le site officiel www.freetelly.com.



L'appareil a été présenté pour la première fois par Janko Roettgers au début du mois, qui a précisé que le deuxième écran avait "la taille d'un téléphone" et que le téléviseur pourrait nécessiter une application pour smartphone afin d'être configuré et de fonctionner pleinement. Avouez qu'il s'agit d'un concept unique et très intéressant.



Dans une interview accordée à The Verge, Ilya Pozin explique que Telly n'est pas exactement une télévision intelligente. TellyOS prend en charge la diffusion en continu de la télévision en direct, mais pas les applications tierces comme Netflix ou Disney+. Pour combler cette lacune, chaque appareil est livré avec un dongle de streaming Android TV 4K gratuit dans la boîte. Vous pouvez également brancher des appareils comme Roku, Amazon Fire et autres Apple TV via les trois entrées HDMI. Dans tous les cas, vous verrez toujours des publicités sur cet écran secondaire.

Prix et disponibilité

En outre, il n'est pas possible de se désengager des publicités ou de la collecte de données. Si vous désactivez la collecte de données, vous devrez payer le prix de la Telly, qui est d'environ 500 dollars, ou simplement renvoyer la télévision à Telly. La disponibilité hors USA n'est pas encore connue, mais nous suivrons ce sujet de près.