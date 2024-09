GPD Duo : un ordinateur OLED à double écran pliable

La société chinoise GPD crée des consoles de jeu et des PC mobiles miniatures depuis des années, mais elle s'intéresse désormais aux ordinateurs portables classiques Après avoir annoncé la semaine dernière un ordinateur portable à double écran, GPD vient de publier une image de son prochain GPD Duo, doté de deux écrans OLED de 13,3 pouces, d'une série de ports et d'un stylet.

Un PC / tablette innovant

Si les ordinateurs portables à double écran commencent à émerger depuis quelques mois, le GPD Duo semble être le plus pratique à ce jour. GPD empile les deux panneaux OLED de 13,3 pouces afin d'obtenir un écran supplémentaire sur le dessus. C'est similaire au nouveau Zenbook Duo d'Asus, mais ici il n'y a ni clavier amovible ni béquille, de sorte que le deuxième écran peut se replier derrière le principal pour en faire un PC portable normal.

Le deuxième écran du GPD Duo, qui tourne sous Windows 11, peut également se replier pour former une tablette avec prise en charge de la saisie au stylet. La marque chinoise a expliqué sur X que l'appareil fait 18 pouces une fois déplié :

Lorsqu'il est plié, l'appareil a la taille d'une feuille de papier A4, et lorsque les deux écrans sont complètement déployés, il mesure 18 pouces.

Les écrans prennent en charge le tactile à 10 points, 4096 niveaux de sensibilité à la pression pour un stylet, et le protocole Microsoft Pen pour la compatibilité avec le Surface Pen.



Bien que GPD ne liste pas les ports du Duo, il semble qu'il y ait un port Ethernet à l'arrière, ainsi qu'un port OcuLink pour la connectivité eGPU. De plus, on trouve deux ports USB sur le côté, et ce qui semble être une sorte de lecteur de cartes sur le côté gauche de l'ordinateur portable. Une sortie HDMI est également présente.



Le GPD Duo disposera d'un clavier de taille normale et d'un trackpad classique, ce qui le distinguera du Yoga Book 9i de Lenovo, livré avec un clavier Bluetooth séparé que l'on place au-dessus de son deuxième écran.



Le processeur qui équipera l'ordinateur portable Duo de GPD n'est pas non plus très clair. Il y a une vague mention d'un TDP de 35 watts et qu'il s'agira d'un « AI PC », mais rien n'indique qu'il pourrait s'agir d'un nouveau PC Copilot Plus avec les dernières puces Snapdragon Elite de Qualcomm à l'intérieur. Nous en saurons plus au Computex début juin.



C'est une solution intéressante, qui pourrait intéresser Apple à l'avenir. On sait que la firme travaille sur un MacBook de 20 pouces pliable, mais on imagine qu'il s'agit plutôt d'une seule dalle pliable comme un livre.