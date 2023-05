Le jeu de bille PvP Kloot Arena arrive sur mobile !

Si le studio Itatake s'est montré très discret depuis la sortie de son décalé Spaghetti Arms en décembre 2020, il conserve une solide réputation grâce à d'excellents jeux mobiles comme l'effrayant Rest in Pieces ou le jeu de duel Gumslinger, entre autres. Après une pause de plus de deux ans, ils préparent activement la sortie de leur nouveau jeu mobile, Kloot Arena.

Découvrez le décoiffant Kloot Arena

Si vous n'en avez jamais entendu parler, Kloot Arena est un jeu axé sur le JcJ (PvP) qui consiste essentiellement en un grand jeu de billes dans une arène avec des combats au tour par tour où votre équipe tente d'éliminer l'équipe adverse. Comme tous les jeux d'Itatake, les graphismes sont impressionnants et Kloot Arena offre une ambiance très particulière, comparable à Madballs qui fêtera bientôt ses 40 ans...



Regardez la bande-annonce vidéo de Kloot Arena :

lors que la base de vos personnages n'est rien d'autre que des sphères, vous pourrez les équiper de divers éléments que vous pourrez améliorer au fil du temps, donnant ainsi à votre équipe des capacités et un look uniques. Avec des attaques uniques telles que des explosions dévastatrices, des projectiles volants, des tacles violents, des lames tranchantes et bien plus encore, vous devrez maîtriser les forces et les stratégies de chaque "personnage" pour devenir un véritable maître du Kloot !



Vous pourrez vous battre en ligne contre des amis dans des combats en tête-à-tête ou contre des adversaires aléatoires dans des parties classées.

Bienvenue à Kloot Arena ! Ce jeu d'arène PvP en ligne au tour par tour offre de l'action non-stop avec des batailles rapides, axées sur l'habileté et la stratégie.

C'est beau, accessible et addictif, soit la recette parfaite pour un jeu mobile.



Le jeu est disponible en précommande sur l'App Store iOS et en pré-enregistrement sur Google Play pour Android. La date de sortie est prévue pour le 14 juin, alors il ne reste plus qu'à patienter.

Télécharger le jeu Kloot Arena