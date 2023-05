TikTok teste un chatbot IA appelé Tako

TikTok teste un chatbot d'IA appelé Tako qui peut recommander des vidéos en fonction de ce que les gens lui demandent, selon des captures d'écran de la fonctionnalité partagées par Watchful.ai. Voilà qui devrait relancer le buzz autour du réseau social numéro un depuis quelques temps, devançant Instagram, Snapchat et autre Facebook.

Si TikTok décide de déployer cette fonctionnalité à grande échelle, le chatbot pourrait avoir un impact significatif sur la recherche et la navigation au sein de l'application, selon Daniel Buchuk de Watchful Technologies, une entreprise spécialisée dans la détection des changements à venir dans les applications des grandes entreprises.

Les captures d'écran partagées par la société montrent que Tako apparaît au-dessus de l'icône du profil TikTok, à droite d'une vidéo. En appuyant dessus, un écran de chat s'ouvre, où le chatbot semble capable de répondre à une variété de questions. On ne sait pas quel modèle d'intelligence artificielle TikTok utilise pour alimenter Tako.

Tako propose des suggestions pour aider les utilisateurs à engager une conversation avec le chatbot. Selon Buchuk, "si je regarde des vidéos de cuisine et que je demande une recette, j'obtiendrai des vidéos TikTok en rapport avec la recette, ou si je demande quelles sont les bonnes expositions d'art à Paris, des vidéos seront affichées à côté d'une liste de suggestions dans la réponse". Une des questions suggérées par Tako est par exemple : "Quelle est l'importance du couronnement du roi Charles III ?"

Un porte-parole de TikTok, Zachary Kizer, a décrit le chatbot comme une "expérience limitée" et l'entreprise a indiqué que les tests étaient uniquement réalisés aux Philippines.

2/ Tako is powered by a third-party chat assistant and is designed to help make it easier to discover entertaining and inspiring content on TikTok. No current plans for this beyond these early tests, but we're excited to hear your feedback!