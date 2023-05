La législation de l'UE pourrait faire fuir ChatGPT d'OpenAI

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a averti que son entreprise pourrait cesser de fournir ses services dans l'Union européenne si elle ne parvient pas à se conformer à la future réglementation de l'UE sur l'intelligence artificielle. Lors d'une conférence à Londres, Altman a exprimé ses préoccupations concernant la loi européenne sur l'IA en cours d'élaboration, qui impose de nouvelles obligations aux fabricants de modèles d'IA à grande échelle tels que ChatGPT, DALL-E et autre Midjourney. Il a souligné que si OpenAI ne parvient pas à satisfaire à ces exigences, l'entreprise pourrait être contrainte de cesser ses activités dans la région.

L'Union Européenne ne cède rien

"Les détails sont vraiment importants", a déclaré M. Altman, selon le Financial Times. "Nous essaierons de nous conformer, mais si nous ne pouvons pas le faire, nous cesserons nos activités".

Le patron, qui avait notamment pour ancien associé un certain Elon Musk au départ, a également expliqué au Time que la législation de l'UE pourrait classer les systèmes tels que ChatGPT comme étant "à haut risque", ce qui entraînerait des exigences supplémentaires en matière de sécurité et de transparence. Il a reconnu qu'il existe des limites techniques à la capacité d'OpenAI de répondre à ces exigences. De plus, une prérogative requise par la loi européenne, qui exige la divulgation de détails sur la conception des modèles, présente des menaces commerciales potentielles pour OpenAI. L'entreprise est préoccupée par la protection de ses méthodes d'entraînement et de ses sources de données, afin d'éviter la copie de son travail par des concurrents. Ce qui paraît tout à fait logique.

En outre, l'obligation pour OpenAI de divulguer l'utilisation de données protégées par le droit d'auteur soulève des préoccupations juridiques, car les systèmes d'IA générative de l'entreprise sont entraînés à partir de vastes quantités de données provenant du web, dont une grande partie est protégée par des droits d'auteur. L'ouverture des sources de données pourrait exposer l'entreprise à des poursuites judiciaires similaires à celles auxquelles est confrontée Stability IA, poursuivie par Getty Images pour avoir utilisé ses données protégées par le droit d'auteur dans le cadre de son générateur d'images à base d'intelligence artificielle.

Ces récentes déclarations de Sam Altman mettent en évidence les divergences entre la volonté de réglementation de l'entreprise et celle de l'UE. Alors qu'OpenAI préconise une réglementation axée sur les futurs systèmes d'IA plus puissants, la législation européenne sur l'IA se concentre davantage sur les capacités actuelles des logiciels d'IA. Est-ce proportionné d'après-vous ?