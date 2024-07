Moderna, fabricant de vaccins, s'associe à OpenAI pour faire progresser la médecine

En ce moment, OpenAI, c'est un peu l'entreprise avec laquelle tout le monde veut s'associer pour avancer plus vite dans son secteur. Moderna qui est actuellement considéré comme l'un des plus grands fabricants de vaccins au monde a décidé de s'associer avec OpenAI. Stéphane Bancel, directeur général de Moderna et grand passionné d'intelligence artificielle, est convaincu que l'IA peut aider à faire avancer la médecine.

OpenAI x Moderna, le partenariat inattendu

Dans un monde où la technologie et la santé se rencontrent de plus en plus, une récente annonce fait beaucoup de bruit : Moderna, le géant des biotechnologies connu pour son vaccin contre le COVID-19, s'est associé à OpenAI. Cette collaboration a pour but d'intégrer l'intelligence artificielle dans toutes les facettes des opérations de Moderna, depuis le droit jusqu'à la recherche et la fabrication.



Selon les termes de l'accord, tous les secteurs de Moderna bénéficieront de l'implantation de l'intelligence artificielle, avec un accès spécifique à ChatGPT Entreprise. Cet outil devrait transformer la manière dont Moderna aborde ses projets, facilitant ainsi l'atteinte de ses objectifs ambitieux. En effet, la société prévoit de lancer 15 nouveaux produits dans les cinq prochaines années, en exploitant les capacités avancées de l'IA pour accélérer le développement et le déploiement de ces innovations.

Stéphane Bancel, directeur général de Moderna

Cette initiative est la première en son genre dans l'industrie des vaccins, où une entreprise utilise l'intelligence artificielle pour non seulement soutenir, mais aussi accélérer ses projets en cours et futurs. Stéphane Bancel a déclaré :

Tout comme l'introduction de l'ordinateur personnel dans les années 1980 a changé notre façon de travailler et de vivre, l'IA est sur la voie pour transformer complètement notre vie quotidienne - et OpenAI aide à montrer la voie. Moderna a un plan ambitieux pour lancer plusieurs produits au cours des prochaines années, et les collaborations avec des entreprises comme OpenAI sont essentielles à notre capacité à évoluer et à maximiser notre impact sur les patients.

Il a aussi exprimé son enthousiasme pour les capacités de ChatGPT, qu'il encourage activement ses équipes à utiliser depuis son lancement fin 2022. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a déclaré que cette collaboration pourrait révolutionner non seulement le traitement des virus, mais également offrir de nouvelles avenues dans la lutte contre le cancer grâce à la technologie ARNm.



Le rapprochement entre Moderna et OpenAI ne date pas d'hier, il a débuté en 2023 avec l'introduction de mChat, une adaptation de ChatGPT spécifiquement conçue pour Moderna. Cette plateforme a déjà commencé à montrer comment l'intelligence artificielle peut transformer les grandes entreprises de biotechnologie en facilitant la communication et l'efficacité opérationnelle à travers l'entreprise.



