Apple a travaillé sur des prototypes de chargeurs MagSafe en plusieurs coloris

Depuis le 13 octobre 2020, Apple commercialise sur son Apple Store en ligne et chez les revendeurs un chargeur MagSafe pour les iPhone. Ce chargeur profite de l'aimant qui se trouve à l'arrière de chaque iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 pour recharger jusqu'à 15 W votre précieux. Depuis son lancement, le chargeur MagSafe a toujours eu le même code couleur des autres accessoires Apple : une finition blanche. Cependant, Apple a déjà évoqué l'hypothèse en interne de proposer des chargeurs MagSafe d'une autre couleur !

Un chargeur MagSafe aux couleurs de votre iPhone ?

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple est une entreprise adepte du détail pour ses services, mais aussi pour ses produits où chaque composant et aspect du design est finement travaillé. Selon un récent tweet du leaker KosutamiSan, Apple a imaginé il y a un certain temps fournir à ses clients des chargeurs MagSafe pour iPhone avec différents coloris, l'entreprise aurait voulu reprendre les finitions des iPhone afin que quand l'utilisateur recharge son iPhone en MagSafe qu'il n'y ait pas de différence visuelle sur les couleurs du chargeur et de l'iPhone.



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, les couleurs du contour de l'anneau MagSafe auraient eu la nouvelle couleur, tout comme le fil, mais pas le rond central du chargeur qui serait resté blanc.

Cette idée de faire correspondre le câble de recharge à la couleur d'un appareil a déjà été mise en place sur la dernière génération de MacBook Air M2, Apple propose (en achat séparé) un câble de charge MagSafe 3 assorti à l'une des quatre couleurs du MacBook Air : Gris sidéral, Argent, Minuit et Lumière stellaire.



Les prototypes de chargeurs colorés pourraient avoir été conçus pour coïncider avec des couleurs d'iPhone non annoncées, mais cela n'est pas clair pour le moment. On ne sait pas non plus si Apple prévoit de commercialiser des versions colorées du chargeur MagSafe à l'avenir. Toutefois, il est possible qu'Apple lance d'autres modèles du chargeur MagSafe en 2023 afin de concurrencer ses rivaux sur le marché émergent des chargeurs compatibles Qi2.