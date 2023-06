Apple partage l'adoption d'iOS 16 sur l'iPhone avant iOS 17

Pour savoir si une version majeure d'iOS est appréciée, l'un des principaux indicateurs reste le bon vieux taux d'adoption. Alors que de nombreux cabinets d'analyses surveillent attentivement ce genre de données, Apple a publié aujourd'hui ses propres statistiques pour iOS 16 et iPadOS 16. Ces chiffres sont publiés quelques jours avant la conférence WWDC, au cours de laquelle Apple devrait annoncer iOS 17. On trouve un taux de 90 % sur les appareils vendus ces quatre dernières années.

Un bon taux d'adoption pour iOS 16

Plus important, Apple indique que 81 % de tous les iPhones actifs fonctionnent désormais sous iOS 16, contre 72 % en février. Selon les données, 13 % des iPhones actifs fonctionnent encore sous iOS 15 et 6 % sous une version iOS encore plus ancienne, car ils sont généralement non supportés par les dernières mises à jour. iOS 16 a été mis à la disposition du public en septembre et est compatible avec l'iPhone 8 / X et les modèles plus récents.

Et iPadOS 16 alors ?

Du côté de l'iPad, la firme explique que 71 % de tous les iPad actifs fonctionnent désormais sous iPadOS 16, contre 50 % en février. Si l'on compte uniquement les iPad récents, de moins de 4 ans, alors le chiffre passe à 76 %, et 18% restant sous iPadOS 15.



Tous ces chiffres sont sur le site Apple.

Comparatif avec iOS 15

Il y a environ un an à la même période, Apple avait annoncé que 82 % de tous les iPhones actifs utilisaient iOS 15. Ainsi, les statistiques d'utilisation sont restées très similaires d'une année à l'autre. L'adoption d'iOS 16 commencera à ralentir la semaine prochaine, une fois qu'Apple rendra la première bêta d'iOS 17 disponible aux membres de son programme de développement, moyennant des frais annuels de 99 euros.