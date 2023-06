Tim Cook : "La France est au carrefour de la créativité, de la culture et de l’innovation"

Tim Cook a toujours apprécié la France et le CEO d'Apple l'a une nouvelle fois exprimé dans une interview exclusive accordée ce week-end au Journal du Dimanche. Cook a abordé plusieurs sujets comme l’entente avec le groupe Canal+ pour la disponibilité d'Apple TV+ sur myCANAL, sa présence à Station F...

Tim Cook adore la France

Dans une interview au Journal du Dimanche, Tim Cook a révélé voir la France comme un "pays intéressant qui se situe au carrefour de la créativité, de la culture et de l’innovation. On le voit évidemment dans le cinéma français ou le design. Pareil pour les développeurs". Le CEO d'Apple apprécie beaucoup ce qui se passe en France, il a par exemple mentionné l'incubateur Station F créé par Xavier Niel et dirigé par Roxanne Varza. Il a rappelé qu'Apple est très impliqué dans le projet du plus grand campus de start-ups au monde, l'entreprise a même des bureaux pour organiser des réunions et ateliers sur le développement d'applications.



Tim Cook a aussi parlé de l'accord passé avec le groupe Canal+ pour améliorer la visibilité d'Apple TV+ en France qui souffre un peu de la concurrence sur le marché du streaming. Tim Cook affirme qu'Apple est très fier de cette collaboration, il voit le rapprochement avec le groupe Canal+ comme étant un partenariat plutôt qu'une transaction. Il a assuré que l'accord de distribution d'Apple TV+ pour les abonnés Canal+ est parti pour durer très longtemps.

Tim Cook a également été aperçu au Festival de Cannes il y a quelques semaines, il a fait le déplacement pour assister à la présentation du film original Apple Killers of the Flower Moon. On a pu le voir à plusieurs reprises dans les médias aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, un moment qui semble avoir marqué le CEO d'Apple qui déclare :

Ce festival est formidable. C’est tellement bien fait. La France a une image spectaculaire grâce à cet événement.

L'Apple Vision Pro, les nouveaux Mac et les mises à jour de la rentrée n'ont pas été mentionnés pendant cette interview, il n'est pas à exclure que l'entretien ait eu lieu avant les annonces de la WWDC 2023.