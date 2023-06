Apple Canada n’offre plus de financement à 0 %

Apple Canada a modifié ses options de financement pour les achats d'iPhone, de Mac et d'iPad. Auparavant, les clients canadiens pouvaient financer ces produits sans intérêt pendant une certaine période. Cependant, Apple a discrètement mis à jour sa page Web sur le financement et le crédit, en supprimant la mention du financement à 0 % d'intérêt et en introduisant des taux d'intérêt allant de 4,99 % à 7,99 % du TAEG. Un changement important pour les potentiels clients.

Une nouvelle source de revenus pour Apple

Selon les conditions précédentes, les clients pouvaient financer un iPad ou un Mac sans intérêt jusqu'à 12 mois, tandis qu'un nouvel iPhone pouvait être financé sans intérêt jusqu'à 24 mois. Avec les changements récents, le taux d'intérêt pour le financement d'un iPad ou d'un Mac est maintenant de 4,99 %, et pour un nouvel iPhone, il est de 7,99 % pour une période allant jusqu'à 24 mois.

Par exemple, un iPhone 14 de 128 Go dont le prix est de 1 099 $ au Canada peut maintenant être financé en 24 versements de 49,70 $. À la fin de la période de financement, le client aura payé un total de 1 192,79 $, dont 93,79 $ en frais d'intérêt. Il est important de noter que le financement est assuré par Affirm et non par Apple, et que certains accessoires ne sont pas éligibles au financement.



En France, cette solution était proposée en partenariat avec Alma jusqu’en octobre 2022, mais Apple a également arrêté les financements sans frais chez nous. Désormais, est Cetelem qui s’occupe des crédits.



Aux États-Unis, Apple propose sa propre solution de financement sans intérêt par le biais de l'Apple Card, qui s'applique également à l'Apple Watch et à ses accessoires. Les clients qui utilisent l'Apple Card pour des paiements échelonnés bénéficient également d'une remise en argent de 3 %. Toutefois, Apple ne proposera plus de financement pour les modèles d'iPhone sans carte SIM.



Ces modifications des conditions de financement des produits Apple au Canada sont désormais en vigueur pour les nouveaux achats.



Est-ce que nos amis canadiens sont déçus par cette nouvelle ?