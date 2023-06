Apple discute pour lancer l'Apple Card en Inde

Apple serait en discussion avec des banques pour introduire l'Apple Card en Inde, selon un rapport du site Moneycontrol. Lors de sa visite en Inde en avril, Tim Cook, PDG d'Apple, a rencontré Sashidhar Jagdishan, PDG et directeur général de HDFC Bank, afin d'étudier la possibilité de lancer l'Apple Card dans le pays, parallèlement à Apple Pay.

Enfin un deuxième pays pour l'Apple Card ?

En Inde, seules les banques sont autorisées à lancer des cartes de crédit. Par conséquent, Apple envisage d'introduire l'Apple Card en tant que carte de crédit comarquée avec HDFC Bank. L'entreprise a également engagé des discussions avec la Reserve Bank of India (RBI), la banque centrale et l'organisme de réglementation, concernant les détails de la carte. La RBI a demandé à Apple de suivre la procédure habituelle pour les cartes de crédit co-signées, sans considérations particulières.

Pour mémoire, l'Apple Card a été lancée exclusivement aux États-Unis en août 2019 et n'a pas encore été étendue à d'autres pays, bien que la France fut un temps évoqué par Tim Cook. Le rapport spécule qu'Apple pourrait considérer l'Inde comme un marché de lancement potentiel en raison du fait que l'entreprise n'accepte actuellement pas les paiements par carte dans le pays. Les achats sur l'App Store en Inde reposent principalement sur l'interface nationale de paiements unifiés (UPI) du fait des réglementations qui limitent le stockage des détails des cartes de crédit par des sites web tiers.



Aux États-Unis, Apple s'est associé à Goldman Sachs pour créer l'Apple Card, qui se présente sous la forme d'un morceau de titane portant au recto le nom du client et aucun numéro de carte visible, tandis que Mastercard et Goldman Sachs sont mentionnés au verso. Toutefois, la réglementation actuelle sur les cartes de crédit co-marquées en Inde pourrait limiter les libertés qu'Apple peut prendre en termes de conception des cartes.



Les discussions entre Apple et les banques n'en sont qu'à leurs débuts et aucune décision définitive n'a été prise. Au cours de sa visite, le patron de la firme a également assisté à l'ouverture des premiers Apple Store en Inde. Les ventes d'Apple dans le pays ont atteint près de 6 milliards de dollars au cours de l'année qui s'est achevée en mars, les recettes ayant augmenté de près de 50 % par rapport à l'année précédente. Apple travaille activement à l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement en Inde, consciente de l'importance du pays en tant que deuxième marché mondial des smartphones. Peu de temps après la sortie de l'iPhone 14, Apple a transféré l'assemblage de la Chine vers l'Inde, ce qui témoigne de l'importance croissante de ce pays en tant que centre de production. D'ici 2025, l'Inde devrait produire 20 % des iPhone vendus dans le monde.