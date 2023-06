Pillages à Strasbourg : l'Apple Store a été pris pour cible en plein jour !

Depuis plus de 48 heures, les émeutes, les violences et les pillages de magasins s'enchaînent partout en France. Malgré l'augmentation d'effectif de policiers et de gendarmes sur le terrain, la situation ne s'améliore pas et les pillages ont même lieu... en pleine journée ! C'est ce qui vient de se passer aujourd'hui à Strasbourg où l'Apple Store a été visé par des casseurs et pilleurs.

L'Apple Store de Strasbourg a été pillé

Suite aux émeutes qui touchent la France depuis plusieurs jours, énormément de magasins sont concernés par des pillages, on retrouve des boutiques de vêtements, de chaussures, des opticiens, des pharmacies, des supermarchés, des bureaux de tabac... Comme on pouvait s'y attendre, les Apple Store n'y échappent pas. Plusieurs groupes de casseurs à Strasbourg ont profité cet après-midi de la situation pour briser les vitrines afin de s'infiltrer dans l'Apple Store de la Place Kléber.

Plusieurs produits Apple en démonstration sur les tables ont été arrachés de leur système de sécurité et les alarmes dans la boutique se sont immédiatement déclenchées. Dans le but de protéger les clients présents et complètement apeurés dans la boutique, les employés ont tout de suite évacué le magasin en attendant l'intervention des forces de l'ordre.

Ce qui choque particulièrement avec ce pillage, c'est que contrairement aux autres incidents de ce type dans Strasbourg et les autres villes en France, il a été réalisé en plein jour avec énormément de personnes autour de la boutique. On le remarque dans l'actualité, les événements deviennent de plus en plus violents et les jeunes qui réalisent ces attaques ne semblent pas se soucier des représailles. En réalité, ils savent qu'ils profitent de la "faiblesse du moment" où les forces de l'ordre sont très occupées et doivent intervenir dans énormément d'endroits en simultané pour maintenir l'ordre.



N'oublions pas que voler un produit Apple en Apple Store est complètement inutile puisqu'il ne pourra pas être revendu ni même être exploité. La firme de Cupertino bloque systématiquement l'activation des iPhone, iPad, Mac qui sortent du périmètre de l'Apple Store. La seule chose que pourront faire les voleurs, c'est de la revente de composants (écrans, puces, batteries...).