TestFlight prend en charge les applications visionOS

Après la publication du SDK il y a deux semaines, Apple a mis à jour l'application TestFlight pour prendre en charge les applications conçues pour la première bêta de visionOS, ce qui signifie que les développeurs pourront bientôt utiliser le service racheté en 2014 pour tester les applications conçues pour le casque Apple Vision Pro.

Il est possible de tester les apps sur VisionOS

Apple explique :

Vous pouvez désormais soumettre des applications créées avec Xcode 15 bêta 3 à l'aide du SDK pour iOS 17 bêta 3, iPadOS 17 bêta 3, visionOS 1 bêta, macOS 14 bêta 3, tvOS 17 bêta 3 et watchOS 10 bêta 3 pour des tests internes et externes, avec la prise en charge des éléments suivants : Tapez pour présenter l'identifiant sur iOS

Apple Pay Later Merchandising sur iOS et iPadOS

Profondeur et pression superficielles sur watchOS

VMNet sur macOS

Analyse de contenu sensible sur iOS, iPadOS et macOS. En outre, TestFlight prend désormais en charge les applications visionOS pour les tests internes et externes, ainsi que les tests d'applications iOS et iPadOS sur visionOS.

Vous le savez, à date, personne ne dispose pour l'instant d'un casque Apple Vision Pro à utiliser, mais Apple a déclaré qu'elle prévoyait de proposer des kits de développement dans le courant du mois à une poignée de développeurs.



Sans rentrer dans les détails, la société affirme que les kits aideront les développeurs à donner vie à leurs créations sur Vision Pro, en leur offrant la possibilité de construire, d'itérer et de tester sur le casque.



Les kits seront proposés à partir de juillet, Apple prévoyant de permettre aux développeurs de se porter candidats. Une bonne idée qui permet de faire sauter la barrière du prix (3 499 $), mais aussi de la disponibilité. Le casque ne sera pas lancé avant 2024, et encore, qu'aux États-Unis dans un premier temps.

Le dernier kit de développement proposé par Apple était un Mac mini équipé d'une puce Apple en 2020, et il a été fourni aux développeurs pour les aider à passer d'Intel à la puce M1. Le kit était vendu 500 $, mais les développeurs devaient les retourner à la fin du programme de test.



Apple prévoit également de permettre bientôt aux développeurs de visiter les laboratoires de développement Apple Vision Pro qui seront disponibles à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo.



La dernière version de TestFlight prend également désormais en charge les apps construites avec la troisième version bêta de Xcode 15 pour iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 et watchOS 10. À noter que l'application iOS n'a pas encore été mise à jour.

Télécharger l'app gratuite TestFlight