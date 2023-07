Prime Day : des offres exceptionnelles sur l'éclairage connecté (jusqu'à -33%)

Govee Rubans LED 10M Extérieur



Les rubans LED extérieurs de Govee offrent une personnalisation avancée grâce à la technologie RGBIC. Avec 16 millions de couleurs et l'application Govee Home, les utilisateurs peuvent animer leurs espaces extérieurs en appuyant simplement sur un bouton. De plus, les lumières peuvent être synchronisées avec la musique grâce au micro intégré. Les bandes sont étanches IP65, résistantes à la pluie, et l'application permet un contrôle complet des lumières via Bluetooth.



Prix : disponible dès maintenant à 62,99€ au lieu de 74,99€ (-16%)

Govee Spot LED Extérieur, Lampe Extérieur de Paysage Étanches IP65



Les spots LED extérieurs de Govee offrent des effets à couleurs changeantes grâce à la technologie RGBIC. Ils éclairent une grande surface avec une luminosité réglable et sont étanches IP65. Contrôlables via l'application Govee Home et compatibles avec la commande vocale, ces spots sont faciles à installer dans votre jardin, cour ou balcon. Profitez de 35 modes d'éclairage, de 16 millions de couleurs et de fonctions telles que les minuteries et la synchronisation avec la musique.



Prix : disponible dès maintenant à 80,99€ au lieu de 119,99€ (-33%)

Broadlink Ampoule intelligente



L'ampoule intelligente BroadLink peut être contrôlée par la voix via des haut-parleurs Echo, Google Home/Nest ou Siri. Elle offre des fonctionnalités telles que la variation de couleur, l'intensité lumineuse réglable, des horaires programmables et la possibilité de créer des scènes et des routines. L'installation et l'utilisation sont simples, sans application supplémentaire, et un support client est disponible. L'ampoule nécessite un réseau Wi-Fi sécurisé de 2,4 GHz.



Prix : disponible dès maintenant à 10,39€ au lieu de 14,99€ (-31%)



Panneau LED Hexagonal Gaming Murale Lampe



Panneau LED hexagonal facile à contrôler à distance depuis votre téléphone via une application, avec possibilité d'ajuster les couleurs et la luminosité. Réagit au son de la musique, idéal pour les fêtes et les salles de jeux. Installation rapide et flexible, peut être utilisé comme éclairage décoratif ou comme veilleuse pour enfants. Alimentation via USB, service après-vente de qualité disponible.



Prix : disponible dès maintenant à 28,79€ au lieu de 35,99€ (-20%)

Govee Lampe LED TV, Barres LED



Technologie RGBICWW pour des effets lumineux arc-en-ciel avec 16 millions de couleurs. Réagit au son de la musique. Contrôlable par la voix avec Alexa et Google Assistant. Personnalisation via une application intelligente. Options de placement flexibles.



Prix : disponible dès maintenant à 49,99€ au lieu de 59,99€ (-17%)

ANWIO 12W Ampoule LED WiFi et Bluetooth Intelligente E27 A70 Dimmable



Ampoule LED économe en énergie, équivalente à une ampoule de 100 W. Contrôlable via une télécommande WiFi avec une application gratuite. Fonction de minuterie pour automatiser l'allumage et l'extinction. Compatible avec les commandes vocales via Google Assistant et Amazon Alexa. Possibilité de choisir parmi 16 millions de couleurs pour une ambiance créative.



Prix : disponible dès maintenant à 32,64€ au lieu de 40,80€ (-20%)