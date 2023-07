Selon un rapport des Nations Unies, les smartphones devraient être interdits dans les écoles

Les smartphones dans les classes d'écoles, de collèges et de lycées font souvent polémiques, car ils sont accusés d'être des éléments perturbateurs qui viennent déranger l'apprentissage des élèves. Dans le monde, un pays sur quatre a interdit les smartphones au sein des établissements scolaires, un rapport des Nations Unies estime que cela devrait se faire partout !

Le smartphone, un véritable fardeau dans les classes ?

Selon un rapport récent de l'Organisation des Nations Unies (ONU), les smartphones devraient être interdits dans les établissements scolaires à l'échelle mondiale. Une mesure déjà adoptée par un quart des pays dans le monde, après une analyse des pratiques dans 200 pays. Le rapport, préparé par l'Unesco, l'organe de l'ONU chargé de l'éducation, de la science et de la culture, dévoile trois raisons principales pour justifier cette interdiction.

Le premier objectif visé par cette mesure est de minimiser les perturbations en classe. En effet, l'usage des smartphones en classe peut entraîner une distraction pour les élèves et une interruption des leçons pour les enseignants.

La deuxième raison majeure est d'améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves. L'Unesco indique que l'utilisation excessive des smartphones nuit à la performance éducative des élèves, car elle entrave leur concentration et leur engagement dans les activités académiques.

Le troisième objectif : l'interdiction vise à protéger les élèves de la cyberintimidation, un phénomène en forte hausse avec la numérisation de notre société. L'usage des smartphones facilite en effet l'accès aux réseaux sociaux, vecteurs principaux de ce type de harcèlement.

En plus de perturber l'enseignement et l'apprentissage, l'utilisation excessive des smartphones peut également affecter la stabilité émotionnelle des enfants. Les notifications constantes, les pressions des réseaux sociaux, et le cyber-harcèlement peuvent engendrer du stress, de l'anxiété, et dans certains cas, une dépression chez les jeunes.



Alors qu'un quart des pays dans le monde a mis en place une interdiction nationale, d'autres ont laissé cette décision à la volonté des établissements scolaires. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, où les politiques varient selon les écoles. Généralement, les smartphones sont éteints et gardés hors de vue dans l'enceinte de l'école, leur utilisation en classe est uniquement permise sur autorisation de l'enseignant.



