Disney souhaiterait un accord stratégique avec Apple pour la distribution d'ESPN

En France, pour regarder des matchs de foot, de tennis, de rugby... Nous avons des diffuseurs comme beIN Sport, Canal+ ou encore RMC Sport. Aux États-Unis, le plus grand diffuseur est ESPN, une chaine détenue par le groupe Disney et qui est en concurrence directe avec des géants comme Fox Sports, NBC Sports, CBS Sports, Turner Sports ou encore DAZN. La dernière idée de Disney pour ESPN serait de conclure des accords stratégiques avec des géants de la tech pour améliorer la distribution de la chaine sportive !

ESPN x Apple

Le géant du divertissement Disney est à la recherche d'un allié stratégique pour élargir la portée de sa chaîne sportive, ESPN. Un candidat potentiel qui a retenu l'attention est le géant californien Apple. Cependant, il n'est pas encore clair si des discussions entre les deux entreprises ont eu lieu concernant cette alliance potentielle.



L'une des possibilités qui pourraient séduire Disney est l'intégration de l'application ESPN sur l'iPhone. Cela dit, Apple n'a pas offert une application tierce préinstallée depuis l'élimination de YouTube en 2012, ce qui pourrait signifier un changement majeur dans la politique de l'entreprise en ce qui concerne les applications tierces.

Actuellement, ESPN n'est accessible que par des abonnements à la télévision par câble ou par satellite, ce qui rend impossible une diffusion via l'application Apple TV. Cela pourrait être un obstacle majeur à une collaboration potentielle entre les deux entreprises. Cependant, Disney a annoncé des plans pour rendre ESPN disponible à la carte à partir de 2025. Toute collaboration avec Apple sur ce front est peu probable dans un avenir immédiat. Malgré cela, un partenariat à plus long terme pourrait être à l'étude, étant donné qu'Apple est en train de se concentrer sur l'obtention de droits mondiaux pour diffuser du contenu sportif en direct via son application Apple TV.



Disney et Apple sont deux entreprises qui ont toujours été proches. Bob Iger, PDG de Disney, a été membre du conseil d'administration d'Apple de 2011 à 2019. Cela pourrait favoriser une collaboration future entre les deux entreprises.

