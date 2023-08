Comme en Europe, l'Arabie Saoudite adopte une loi obligeant l'USB-C

C'est définitivement terminé pour le port Lightning, après des années d'utilisation de la connectique "maison", Apple doit désormais passer de force à l'intégration du port USB-C. La raison est simple, plus personne ne veut du Lightning qui crée des déchets numériques quand un utilisateur passe d'un écosystème à l'autre.

L'Arabie Saoudite rejoint l'Europe

Une nouvelle loi vient d'être adoptée en Arabie Saoudite, celle-ci mentionne qu'il est obligatoire pour tous les fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables d'intégrer un port USB-C pour la recharge de l'appareil. Cette nouvelle règle dans le pays s'applique dès 2025 pour les smartphones et dès 2026 pour les ordinateurs, une approche en douceur pour permettre aux entreprises de créer la transition vers l'USB-C.



Le gouvernement d'Arabie Saoudite explique que cette initiative est directement en lien avec la réduction des déchets électroniques, mais aussi pour réduire les coûts globaux et améliorer l'expérience utilisateur. En effet, quand un utilisateur qui possède un smartphone sous Android passe à un iPhone, il est contraint d'abandonner son chargeur et tous ses accessoires USB-C pour racheter l'équivalent en Lightning, c'est quelque chose qui crée des frais supplémentaires et qui provoque des déchets, car très souvent les anciens équipements finissent à la poubelle.

Pour entrer plus en détail, l'Arabie Saoudite mentionne le port USB-C obligatoire dès le 1er janvier 2025 pour les :

Smartphones

Enceintes portables

Routeurs

Claviers

Écouteurs

Bien évidemment, les anciens smartphones commercialisés avant cette date pourront toujours l'être, le gouvernement mentionne l'USB-C obligatoire pour les nouveaux produits qui seront lancés à partir du 1er janvier 2025. Globalement, ça ne devrait pas poser un problème pour Apple, car l'entreprise a déjà eu son "coup de pression" avec la Commission européenne qui oblige également les fabricants à inclure l'USB-C sur tous les produits dès l'année prochaine. Du côté des MacBook, l'USB-C est déjà la norme, comme sur l’iPad.