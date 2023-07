L'iPhone est de plus en plus populaire en Arabie Saoudite

Année après année, l'iPhone conquis de nouveaux territoires et impose sa domination jusqu'à devenir leader. En Arabie Saoudite, par exemple, il attire de plus en plus de clients.

iPhone x Arabie Saoudite

Tout comme les joueurs de foot, l'iPhone a la cote en Arabie Saoudite. En comparaison avec l'année précédente, les livraisons d'iPhone dans le pays ont quasiment doublé. L'iPhone 14 y est pour beaucoup et c'est surtout la gamme Pro qui se vend comme des petits pains.



C'est simple, Apple n'a jamais expédié autant d'iPhone vers l'Arabie Saoudite que sur le premier trimestre 2023. À noter que c'est le marché des smartphones dans son ensemble qui est en pleine croissance sur ce territoire.



Deux raisons pour expliquer ce phénomène. La première, le lancement de la fameuse option de financement qui permet de payer l'iPhone en plusieurs fois. Un système qui a permis d'attirer de nouveaux clients qui n'étaient pas prêts à dépenser une telle somme en une seule fois.

Deuxième raison, la bonne santé économique du pays dans son ensemble. Contrairement au reste du monde qui se remet difficilement de la pandémie mondiale, l'Arabie Saoudite ne semble pas impactée.



Mieux encore, avec un prix du pétrole en forte hausse, le pays engrange des revenus conséquents, les plus importants des dix dernières années dans le secteur. Sans oublier un taux de chômage faible et un marché du travail qui se porte visiblement à merveille. De quoi donner un maximum de pouvoir d'achat aux citoyens qui peuvent plus facilement s'acheter un iPhone.



