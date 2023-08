Apple retourne sa veste sur la loi du droit à la réparation en Californie

Décision logique, mais importante. Apple vient de changer d'avis et soutient finalement le projet de loi californien sur le droit à la réparation. La pomme ne devrait plus avoir de problème à être en règle étant donné qu'elle propose désormais son programme spécial.

Apple change de camp

Depuis plus de cinq ans maintenant, la Californie souhaite adopter un projet de loi sur le droit à la réparation concernant les produits électroniques et plus précisément les smartphones. Une idée difficilement réalisable tant les principaux concernés, Apple en tête, sont réfractaires.



Selon les informations d'iFixit, Apple aurait enfin décidé d'approuver ce projet de loi, sous-entendant qu'elle pense également qu'il est important de fournir des outils aux clients et magasins indépendants afin qu'ils aient la possibilité de réparer leurs appareils eux-mêmes.

Un changement de cap radical, mais ô combien logique. Depuis début 2022 aux États-Unis et fin 2022 dans certains pays d'Europe dont la France, Apple a lancé son programme de réparation en libre-service. Un programme qui a justement pour objectif de laisser le choix aux consommateurs sur la réparation.



Avec ce service fonctionnel, il n'y a plus de raison de vouloir supprimer le projet de loi SB 244. Une fois adoptée, cette législation obligera les entreprises technologiques à fournir des pièces, outils et documents de réparation pour tous les produits en vente. Pour les appareils vendus entre 50 $ et 99 $, ce sera trois ans minimum. Concernant les produits de 100 $ et plus, la loi prévoit sept ans après la fin de fabrication.