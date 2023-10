Meta blackliste un développeur qui porte son app VR sur visionOS

Dès le lancement de l’iPhone, nous avons vu un combat de titans avec d’autres acteurs du marché, on pense à Apple et Samsung pour la partie matérielle et à Apple et Google pour la partie logicielle. Pour le Vision Pro qui sortira l’année prochaine, le duel semble être entre Apple et Meta. Mark Zuckerberg vient de blacklister un développeur, car celui-ci a eu l’idée de lancer son application VR de fitness sur visionOS !

Meta en panique ?

Le concepteur de l’application de yoga virtuel AEI Fitness, Andre Elijah, se retrouve au centre d’une bataille juridique intense contre Meta, accusant l’entreprise de représailles injustes après avoir exploré des opportunités ailleurs. Elijah, dont l’application était initialement destinée à être dévoilée sur les casques de réalité virtuelle Quest de Meta lors de l’événement Meta Connect, a subi un revirement soudain dans ses relations avec la puissante entreprise de technologie. Selon lui, après que Meta ait découvert ses discussions avec Apple et ByteDance pour également lancer AEI Fitness sur les plateformes Vision Pro et Pico respectivement, l’accord de collaboration a été brusquement rompu et Elijah s’est retrouvé sur une prétendue “liste noire” de développeurs.



Cela signifiait non seulement l’annulation de la bande-annonce de AEI Fitness lors du discours inaugural de Meta Connect, mais également un éventuel obstacle au lancement réussi de l’application sur d’autres plateformes, puisque, selon Elijah, Meta a délibérément entravé le processus.

Ce cas soulève d’importantes questions sur les tactiques compétitives employées par les grandes entreprises technologiques et les répercussions potentielles sur l’innovation et la concurrence au sein du secteur des applications de réalité virtuelle et plus particulièrement, celui du fitness virtuel. Elijah affirme que les actions de Meta auront un effet d’entraînement négatif, diminuant non seulement l’innovation et la qualité des applications de fitness en VR, mais aussi limitant les options des consommateurs et potentiellement, entraînant une hausse des prix.



Historiquement, Meta a versé environ 1,5 million de dollars à Elijah selon les informations fournies par Bloomberg, mais le différend actuel voit le développeur réclamer bien plus. À travers sa plainte, il exige 3,2 millions de dollars supplémentaires à court terme et des “centaines de millions” pour compenser les pertes de revenus et les dommages, sommant ainsi à plus de 353 millions de dollars de dommages, conformément aux détails de la plainte.



Ce cas judiciaire d’Elijah contre Meta promet non seulement un coup de projecteur sur les relations souvent complexes entre les développeurs et les plateformes géantes sur lesquelles ils lancent leurs applications.



Source