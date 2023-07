visionOS 1.0 bêta 2 : un développeur trouve un bouton "Play 3D" sur Avatar dans le code

Apple n'a pas hésité à le mentionner lors de la présentation de l'Apple Vision Pro, ce nouveau produit va être spectaculaire pour les contenus vidéos. En plus de projeter en réalité augmentée un écran gigantesque dans votre salon, les utilisateurs vont aussi pouvoir bénéficier d'une expérience 3D avec de l'audio Dolby Atmos. Dans la dernière bêta de visionOS 1.0, Apple semble préparer le terrain pour les contenus en 3D.

Avatar - The Way of Water apparaît avec un bouton "Play 3D"

Dans une bêta, toutes les nouveautés ne sont pas visibles, c'est pour cela qu'il est toujours intéressant de regarder le code de la mise à jour d'essai, il permet de savoir très souvent sur quoi travaillent les développeurs d'Apple pour les bêtas à venir. Selon le développeur et testeur de visionOS Steve Moser, Apple a intégré un bouton "Play 3D" sur le film Avatar - The Way of Water, un film qui a été présenté comme étant en 3D sur le Vision Pro.



Avec le nouvel ordinateur spatial, les utilisateurs auront accès aux applications Apple TV et iTunes Store, ils pourront trouver des contenus en 1080p, en 4K et même en 3D. Si pour le moment, le dernier film Avatar semble être le seul en 3D, d'autres contenus vont arriver, on sait par exemple que la série originale Apple Monarch: Legacy of Monsters est actuellement tournée avec des caméras professionnelles génératrices d'image 3D.

Apple prépare le terrain pour que les clients qui achèteront l'Apple Vision Pro puissent profiter d'un maximum de contenus en 3D afin de découvrir rapidement le potentiel de l'ordinateur spatial qu'ils viennent d'acquérir. Le bouton "Play 3D" que vous voyez ci-dessus sera présent sur tous les films et séries qui seront disponibles en 3D, certains contenus seront accessibles dans le cadre d'un abonnement Apple TV+, d'autres seront à acheter ou louer sur l'iTunes Store.



À la question "est-ce que les contenus achetés en HD/4K seront visibles gratuitement en 3D ?", pour le moment, c'est impossible de le savoir. Toutefois, dans la logique des choses, quand vous achetez un contenu sur l'iTunes Store, il est censé vous appartenir à 100%, même s'il est concerné par des modifications.