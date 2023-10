Un Apple Pencil 3 avec des pointes magnétiques très prochainement

Alors que de nombreux rapports pointent en direction de nouvelles tablettes Apple dont l'iPad Air 6, l'iPad mini 7 et l'iPad 11, le blog japonais Mac Otakara pense qu'il est plus probable qu'un Apple Pencil de troisième génération soit annoncé au lieu de nouveaux iPad. Une information à prendre avec des pincettes, bien que l'Apple Pencil 3 ait déjà fait parler de lui.

Un nouveau stylet Apple

Voici un extrait du rapport :

MacOTAKARA pense que plutôt qu'une mise à jour de l'iPad lui-même, l'Apple Pencil 3 sera lancé, qui sera livré avec une pointe aimantée remplaçable.



Le mois dernier, le leaker "Majin Bu" a déclaré que le nouvel Apple Pencil comporterait des embouts magnétiques interchangeables pour le dessin, le dessin technique et la peinture numérique.

L'Apple Pencil de deuxième génération, le modèle actuellement en vente, a été annoncé le 30 octobre 2018. Il est livré avec une pointe non magnétique, des pointes de remplacement étant disponibles. L'Apple Pencil de deuxième génération se fixe magnétiquement aux modèles d'iPad Pro de 2018 et plus récents, aux modèles d'iPad Air de 2020 et plus récents, ainsi qu'au dernier iPad mini lancé en 2021. Son prix est de 139 €, alors que l'Apple Pencil 1, toujours commercialisé, est à 119 €.



Apple continue en effet de vendre l'Apple Pencil de première génération avec un connecteur Lightning pour l'iPad d'entrée de gamme de dixième génération et certains modèles d'iPad plus anciens. Selon certaines rumeurs, ce modèle d'Apple Pencil pourrait bientôt être mis à jour avec un connecteur USB-C. L'Apple Pencil original a été commercialisé en novembre 2015.



Mark Gurman de Bloomberg a déclaré hier qu'Apple fait des progrès sur les nouveaux iPad 2023, mais il pense que la sortie de ces appareils n'est pas pour ce mois-ci. De notre point de vue, il parait difficile de lancer un Apple Pencil 3 sans nouvelle tablette à ses côtés.



Qu'en pensez-vous ?